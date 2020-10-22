Полиция Барнаула задержала горожанина, который украл оградку с могилы ребенка

В пункт полиции "Южный" обратилась жительница Барнаула и рассказала, что неизвестные украли чугунное ограждение, установленное на могиле ее сына. Произошло это на Черницком кладбище.

32-летняя женщина рассказала, что в 2019 году похоронила своего ребенка. В последний раз она была на могиле в августе нынешнего года – наводила порядок, красила ограждение. Приехав в октябре, горожанка не обнаружила оградку. Сумма причиненного ущерба составила 40 тысяч рублей.

Как сообщают в ГУ МВД по Алтайском краю, в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу и хранение наркотиков 43-летний барнаулец. Мужчина во всем признался и рассказал, что похищенное сдал в пункт приема металла. Ущерб злоумышленник пообещал возместить.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".