Полиция Барнаула задержала горожанина, который украл оградку с могилы ребенка

В пункт полиции "Южный" обратилась жительница Барнаула и рассказала, что неизвестные украли чугунное ограждение, установленное на могиле ее сына. Произошло это на Черницком кладбище.
32-летняя женщина рассказала, что в 2019 году похоронила своего ребенка. В последний раз она была на могиле в августе нынешнего года – наводила порядок, красила ограждение. Приехав в октябре, горожанка не обнаружила оградку. Сумма причиненного ущерба составила 40 тысяч рублей.
Как сообщают в ГУ МВД по Алтайском краю, в результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за кражу и хранение наркотиков 43-летний барнаулец. Мужчина во всем признался и рассказал, что похищенное сдал в пункт приема металла. Ущерб злоумышленник пообещал возместить.
Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".
Комментарии
Да, есть такие уроды. Мы у дочки на Михайловском кладбище тоже поставили временную пластиковую оградку - украли через неделю. Уроды, нет слов. Поймал бы - очень плохо им бы было...
вот же мрази
А скупщика краденого как и наркобаронов не трогают
Тогда у полицаев сокращение пойдёт , палки перестанут зарабатываться на шушаре
Это мародерство, а не кража
А скупщику такого металла руки бы отрубить паскуде.