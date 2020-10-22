Производители шин рекомендуют переходить на зимнюю резину тогда, когда среднесуточная температура опустится ниже +5...+7 градусов. Об этом агентству "Прайм" рассказал автоэксперт Егор Васильев.
По его словам, в течение суток асфальт прогревается неравномерно, а на теплом дорожном покрытии зимняя резина будет вести себя "не так хорошо, как хотелось бы".
Специалист посоветовал при переходе на зимние покрышки скорректировать свой стиль вождения и проверить их состояние. На шипованных колесах шипы должны быть на месте, а остаточная глубина протектора не должна быть меньше четырех миллиметров.
При этом важно установить шины вовремя.
Комментарии
среднесуточная температура, эксперт... дату назови!
для алт. края момент перехода - это середина ноября - декабрь, не раньше. а то наденут шипованные шины в начале октября и давай асфальт полтора месяца выгрызать, или тормозить как телеги.. да дороги гробить.