Производители шин рекомендуют переходить на зимнюю резину тогда, когда среднесуточная температура опустится ниже +5...+7 градусов. Об этом агентству "Прайм" рассказал автоэксперт Егор Васильев.

По его словам, в течение суток асфальт прогревается неравномерно, а на теплом дорожном покрытии зимняя резина будет вести себя "не так хорошо, как хотелось бы".

Специалист посоветовал при переходе на зимние покрышки скорректировать свой стиль вождения и проверить их состояние. На шипованных колесах шипы должны быть на месте, а остаточная глубина протектора не должна быть меньше четырех миллиметров.

При этом важно установить шины вовремя.