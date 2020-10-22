Госдума в среду, 21 октября, приняла законопроект о продлении до 1 марта 2021 года срока автоматического начисления ежемесячных выплат на первого и второго ребенка до трех лет. Эти деньги полагаются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов.

Ранее срок автоматических выплат заканчивался 1 октября 2020 года. Уже с 2 октября получателей вновь обязали подавать заявление, а также извещать уполномоченные региональные органы и Пенсионный фонд о смене места жительства (пребывания), а также обстоятельствах, из-за которых такие выплаты прекращаются.

Как уже писал amic.ru, ранее депутат Госдумы Евгений Федоров высказался о продлении выплат по 10 тысяч рублей на детей в возрасте до 16 лет. По словам парламентария, летнюю практику необходимо возобновить, и деньги на эти пособия в бюджете есть.