В РАН считают, что Барнаул достоин звания "Город трудовой доблести"

Российская академия наук подтвердила наличие оснований для присвоения Барнаулу почетного звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщила депутат Госдумы от Алтайского края, член президиума регионального политсовета "Единой России" Наталья Кувшинова.

По ее словам, РАН рассмотрела обращение губернатора Алтайского края Виктора Томенко и подготовила экспертное заключение.

"Российская академия наук подтверждает, что "промышленные предприятия и жители Барнаула внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", – подчеркнула Кувшинова.

Депутат отметила, что медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." наградили почти 32,5 тыс. рабочих, служащих промышленных предприятий и артелей, сотрудников органов государственной власти и управления, работников культуры и образования.

Напомним, о введении нового почетного звания "Город трудовой доблести" весной 2020 года заявил президент России Владимир Путин. По инициативе "Единой России" в Алтайском крае на присвоение звания претендовали четыре города: Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. С 25 июня по 1 июля (одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию) горожане отдавали свои голоса, в итоге Барнаул поддержали почти 190 тысяч человек. Однако звание краевая столица так и не получила.

Тогда администрация Барнаула оформила официальные ходатайства в АКЗС и в правительство региона. Члены президиума регионального политсовета "Единой России" рекомендовали фракции партии в Заксобрании поддержать ходатайство мэрии, что и было сделано.

По словам Кувшиновой, теперь, после получения экспертного заключения РАН, регион должен направить полный пакет документов вместе с ходатайством в федеральный оргкомитет "Победа". Также в дальнейшем региональное отделение ЕР намерено добиваться звания для Бийска, Рубцовска и Новоалтайска.