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В РАН считают, что Барнаул достоин звания "Город трудовой доблести"

, ИА "Амител"
В заключении Академии наук говорится, что промышленность и горожане внесли значительный вклад в достижение Победы в ВОВ
Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Российская академия наук подтвердила наличие оснований для присвоения Барнаулу почетного звания "Город трудовой доблести". Об этом сообщила депутат Госдумы от Алтайского края, член президиума регионального политсовета "Единой России" Наталья Кувшинова.

По ее словам, РАН рассмотрела обращение губернатора Алтайского края Виктора Томенко и подготовила экспертное заключение.

"Российская академия наук подтверждает, что "промышленные предприятия и жители Барнаула внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность", – подчеркнула Кувшинова.

Депутат отметила, что медалью "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." наградили почти 32,5 тыс. рабочих, служащих промышленных предприятий и артелей, сотрудников органов государственной власти и управления, работников культуры и образования.

Напомним, о введении нового почетного звания "Город трудовой доблести" весной 2020 года заявил президент России Владимир Путин. По инициативе "Единой России" в Алтайском крае на присвоение звания претендовали четыре города: Барнаул, Бийск, Рубцовск и Новоалтайск. С 25 июня по 1 июля (одновременно с голосованием по поправкам в Конституцию) горожане отдавали свои голоса, в итоге Барнаул поддержали почти 190 тысяч человек. Однако звание краевая столица так и не получила.

Тогда администрация Барнаула оформила официальные ходатайства в АКЗС и в правительство региона. Члены президиума регионального политсовета "Единой России" рекомендовали фракции партии в Заксобрании поддержать ходатайство мэрии, что и было сделано.

По словам Кувшиновой, теперь, после получения экспертного заключения РАН, регион должен направить полный пакет документов вместе с ходатайством в федеральный оргкомитет "Победа". Также в дальнейшем региональное отделение ЕР намерено добиваться звания для Бийска, Рубцовска и Новоалтайска.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

22.10.2020 12:51
- гость -

город торгашей и тунеядцев

22.10.2020 12:57
- гость -

1251.голову проверить вам надо.

22.10.2020 13:03
- гость -

Зачем нам это звание? Что оно даст, дополнительное финансирование?
Как-то вообще плевать, будет оно или нет.

22.10.2020 13:06
Павсекакий

Академии наук больше нечем заняться? Этот достоин, этот не достоин... вся страна работала на победу, а люди во всех городах разные. Дeбильнее присвоения подобных званий придумать сложно.

22.10.2020 13:08
- гость -

Засуньте это звание знаете куда?
Лучше разберитесь почему безнаказанно крадут миллиарды наши чиновники.
Взять те же выделенные деньги на покупку жилья сиротам.

22.10.2020 13:08
- гость -

Павсекакий достойно отложил.

22.10.2020 13:46
Итальянец

В день голосования за конституцию, я проголосовал против присвоения этого звания моему родному городу. Во-первых нечего быть святее Папы Римского (особенно в свете последних событий-) - даже в советское время в эти цацки с присвоениями почётных названий меньше игрались. А во-вторых сейчас уже это не актуально, т.к. пропала непрерывность традиций в производстве. Сейчас если и есть какие промышленные предприятия, то они основаны на иных принципах и для других целей.

22.10.2020 13:59
- гость -

Лучше бы они обещанную бесплатную вакцину привезли. Ученые.

22.10.2020 14:31
- гость -

22.10.2020 13:46
Итальянец

Нащот папы паспорю - Летающий Макаронный Монстр не уступит ему в святости. Ramen!

22.10.2020 14:33
Тулягбаев

22.10.2020 13:06
Павсекакий

В самую дырочку.

22.10.2020 14:35
- гость -

А губер не достоин этого города. Я хоть и не академия наук,но авторитетно заявляю

22.10.2020 14:41
- гость -

промышленные предприятия и жители Барнаула внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города

а можно список промышленных предприятий оставшихся в 2020 году на территории города после победы демократии в 1991 году

...и "Победа" таки да)))

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