Бывшего замглавы Росгвардии задержали по подозрению в мошенничестве

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали бывшего заместителя главы Росгвардии Сергея Милейко. Об этом сообщает "Коммерсант".

По версии следствия, еще в 2012 году жена Милейко по заниженной стоимости получила помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе. Предполагается, что сначала площадь была оформлена на пожилую родственницу офицера, а затем ее перепродали по заниженной стоимости за 980 тысяч рублей Галине Милейко.

По предварительной оценке, реальная стоимость помещения составляет около 21 млн рублей.

Источники издания отмечают, что эпизод с покупкой помещения может оказаться не единственным в деле Милейко.