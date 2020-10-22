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Новости

Бывшего замглавы Росгвардии задержали по подозрению в мошенничестве

, ИА "Амител"
По версии следствия, Сергей Милейко помог жене купить помещение
Фото: YouTube

Фото: YouTube

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали бывшего заместителя главы Росгвардии Сергея Милейко. Об этом сообщает "Коммерсант".

По версии следствия, еще в 2012 году жена Милейко по заниженной стоимости получила помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе. Предполагается, что сначала площадь была оформлена на пожилую родственницу офицера, а затем ее перепродали по заниженной стоимости за 980 тысяч рублей Галине Милейко.

По предварительной оценке, реальная стоимость помещения составляет около 21 млн рублей.

Источники издания отмечают, что эпизод с покупкой помещения может оказаться не единственным в деле Милейко. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.10.2020 13:07
Как то так

Какое честное лицо

22.10.2020 13:13
- гость -

ну и фэйс у него...... пипец...

22.10.2020 13:31
- гость -

Когда уже СК будет озвучивать тех кто дал рекомендации о назначении этих жуликов на должность,

22.10.2020 13:34
- гость -

Вот читаю новости : - задержали, возбудили, начали проверки..... А где ПОСАДИЛИ ???

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