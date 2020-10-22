Бывшего замглавы Росгвардии задержали по подозрению в мошенничестве

В Москве по подозрению в мошенничестве задержали бывшего заместителя главы Росгвардии Сергея Милейко. Об этом сообщает "Коммерсант".
По версии следствия, еще в 2012 году жена Милейко по заниженной стоимости получила помещение в доме для военных в подмосковной Балашихе. Предполагается, что сначала площадь была оформлена на пожилую родственницу офицера, а затем ее перепродали по заниженной стоимости за 980 тысяч рублей Галине Милейко.
По предварительной оценке, реальная стоимость помещения составляет около 21 млн рублей.
Источники издания отмечают, что эпизод с покупкой помещения может оказаться не единственным в деле Милейко.
Комментарии
Какое честное лицо
ну и фэйс у него...... пипец...
Когда уже СК будет озвучивать тех кто дал рекомендации о назначении этих жуликов на должность,
Вот читаю новости : - задержали, возбудили, начали проверки..... А где ПОСАДИЛИ ???