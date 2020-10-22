Снег башка падает. В Барнауле придумали, как бороться с заносами на дорогах зимой

Глава города Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление, которое регламентирует работу всех коммунальных служб в борьбе со снегом этой зимой. В прошлом году ситуация с нечищеными тротуарами и дорогами была настолько катастрофической, что стала поводом для срочного совещания у губернатора края Виктора Томенко. Глава региона, выслушав доклады мэров трех крупнейших алтайских городов, признался, что необходимо не допустить повторения коммунального снежного коллапса этой зимой. В итоге в администрации Барнаула разработали документ, который опубликован на официальном сайте.

Постановление состоит из 15 пунктов. Из самого интересного: создадут специальную комиссию, которая должна следить за очисткой улиц города от снега. Его, кстати, будут вывозить в специальные места. Для отдельных организаций составлен перечень адресов. Все остальные юридические лица должны отвозить снег на городской полигон твердых бытовых отходов.

Кроме того, руководители районных администраций обязаны следить за тем, чтобы снег вывозили своевременно, а тротуары посыпали песком при гололеде. Очищать от снега трамвайные пути и автомобильные дороги будет "Автодорстрой". Именно это муниципальное предприятие в целом занимается уборкой города зимой. Однако качество ее работы всегда вызывало вопросы у горожан. В "Автодорстрое" на критику отвечали, что часть техники изношена, а предприятию не хватает специалистов. Только штат дворников в Барнауле укомплектован на 70%.

Ранее краевые власти выделили средства на покупку около 250 новых единиц техники на борьбу со снегопадами. Она будет распределена между муниципалитетами Алтайского края.

Во время прошлогоднего совещания у губернатора Вячеслав Франк заявил, что из бюджета города на борьбу со снегом выделяется в год 218 миллионов рублей, но этого мало. Для эффективной работы нужно 482 единицы техники и 414 дворников. В МУП "Автодорстрой", которое и обслуживает магистрали, по состоянию на январь 2020 года, работало только 202 дворника – фактически почти 50% от штата.