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Снег башка падает. В Барнауле придумали, как бороться с заносами на дорогах зимой

, ИА "Амител"
В городе создадут комиссию, которая будет следить за очисткой дорог, тротуаров и крыш
Фото: Вячеслав Мельников

Фото: Вячеслав Мельников

Глава города Барнаула Вячеслав Франк подписал постановление, которое регламентирует работу всех коммунальных служб в борьбе со снегом этой зимой. В прошлом году ситуация с нечищеными тротуарами и дорогами была настолько катастрофической, что стала поводом для срочного совещания у губернатора края Виктора Томенко. Глава региона, выслушав доклады мэров трех крупнейших алтайских городов, признался, что необходимо не допустить повторения коммунального снежного коллапса этой зимой. В итоге в администрации Барнаула разработали документ, который опубликован на официальном сайте.

Постановление состоит из 15 пунктов. Из самого интересного: создадут специальную комиссию, которая должна следить за очисткой улиц города от снега. Его, кстати, будут вывозить в специальные места. Для отдельных организаций составлен перечень адресов. Все остальные юридические лица должны отвозить снег на городской полигон твердых бытовых отходов.

Кроме того, руководители районных администраций обязаны следить за тем, чтобы снег вывозили своевременно, а тротуары посыпали песком при гололеде. Очищать от снега трамвайные пути и автомобильные дороги будет "Автодорстрой". Именно это муниципальное предприятие в целом занимается уборкой города зимой. Однако качество ее работы всегда вызывало вопросы у горожан. В "Автодорстрое" на критику отвечали, что часть техники изношена, а предприятию не хватает специалистов. Только штат дворников в Барнауле укомплектован на 70%.

Ранее краевые власти выделили средства на покупку около 250 новых единиц техники на борьбу со снегопадами. Она будет распределена между муниципалитетами Алтайского края.

Во время прошлогоднего совещания у губернатора Вячеслав Франк заявил, что из бюджета города на борьбу со снегом выделяется в год 218 миллионов рублей, но этого мало. Для эффективной работы нужно 482 единицы техники и 414 дворников. В МУП "Автодорстрой", которое и обслуживает магистрали, по состоянию на январь 2020 года, работало только 202 дворника – фактически почти 50% от штата.

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

22.10.2020 13:10
A1isa

хорошо бы, если бы реально работало

22.10.2020 13:14
- гость -

И кто войдет в комиссию, глава ЖД раона видит тротуар только усебя под окном, на пр. Строителей уже лет 5-7 нет тротуаров зимой от вокзала до Павлика(как раз его ответственность) сугробы по три метра

22.10.2020 13:15
- гость -

Нужна комиссия комиссий

22.10.2020 13:18
Как то так

Начинать надо с оценки вывезенного снега в кубометрах, а не в тоннах. Были деятели по 10 тонн на камаз грузили

22.10.2020 13:19
- гость -

была комиссия или аж целый фонд по приобретению жилья для сирот...

22.10.2020 13:26
almas

13:15 - гость - "Нужна комиссия комиссий"

Сняли с языка. Нужна комиссия, которая будет следить за работой этой комиссии, иначе возникнут коррупционные связи созданной комиссии с дорожниками. А следить за работой комиссии над созданной комиссией должна ФСБ. Уффф, надеюсь понятно...))

22.10.2020 13:27
- гость -

Отчет нужен улицами или переулками, сильно смешно слушать о сотнях тонн и кубов ну КТО их мерял просто интересно прям

22.10.2020 14:08
- гость -

Судя по ситуации в крае с Медициной, убирать будет некому и не для кого...
Задумайтесь Ув. Франк и Томенко....

22.10.2020 14:17
- гость -

Одно радует, что зима в этом году НЕ окажется нежданной, хоть поняли что зимой Снег идет и надо чистить

22.10.2020 14:34
- гость -

Одно радует

Что радует? Они и в прошлом году много говорили, а снега от этого меньше не стало. Первый же снегопад всё покажет.

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