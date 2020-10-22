В Алтайском крае построят 25 детсадов по нацпроекту

По национальному проекту "Демография" в Алтайском крае построят 25 новых детских садов. Это даст региону еще 5500 мест и позволит закрыть очередь в ясли, подчеркнул в ходе онлайн-брифинга министр образования и науки региона Максим Костенко.

"В 2020-м сдаем 10 детских садов: семь этого года, еще три – с прошлого. Начинаем строительство еще восьми – на следующий период", – уточнил министр.

В 2020 году в краевую адресную инвестиционную программу вошло 210 объектов: около 150 школ и 60 детсадов. На эти цели выделили 2,7 млрд рублей.

Ранее Костенко заявил, что в планах – возвращение алтайских школьников после осенних каникул в классы. Массовый переход на дистанционное обучение не рассматривается.