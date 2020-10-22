Эксперты нашли главный минус нового iPhone 12

Первые обзоры нового iPhone 12 у девайса выявили серьезный недостаток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько профильных изданий.

Оказалось, что iPhone 12 Pro очень быстро разряжается, особенно со включенной сетью 5G. По словам одного из обзорщиков, после двух с половиной часов работы смартфона с включенным экраном у него осталось 18% зарядки.

К таким же выводам пришли и эксперты портала Engadget. Они отметили, что люди, которые привыкли к автономности iPhone 11, будут "немного разочарованы" этим показателем у новой версии смартфона.

Ранее компания Apple провела презентацию, на которой показала новое поколение iPhone. 12-я модель будет поддерживать сети 5G.