Первые обзоры нового iPhone 12 у девайса выявили серьезный недостаток. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на несколько профильных изданий.
Оказалось, что iPhone 12 Pro очень быстро разряжается, особенно со включенной сетью 5G. По словам одного из обзорщиков, после двух с половиной часов работы смартфона с включенным экраном у него осталось 18% зарядки.
К таким же выводам пришли и эксперты портала Engadget. Они отметили, что люди, которые привыкли к автономности iPhone 11, будут "немного разочарованы" этим показателем у новой версии смартфона.
Ранее компания Apple провела презентацию, на которой показала новое поколение iPhone. 12-я модель будет поддерживать сети 5G.
Комментарии
ахахаахх лошары
главный минус - конский ценник
22.10.2020 13:50
- гость -
Ну, ты то с ксяу-мяу явно не лошара)
Главный минус - сам Айфон!
22.10.2020 13:52
- гость -
Конский ценник - от курса рубля к доллару.
Сейчас он 70, а 5-6 лет назад был 30-40.
Вот считай, айфон бы вдвое дешевле был)
Эксперты нашли главный минус нового iPhone 12
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никода не было и опять
22.10.2020 13:55
- гость -
Амеры бы тебе впарили вдвое дороже. Они же не дураки.
Все новое - хорошо забытое старое. Можно доставать свои старые айфоны 5 и 5s. Их дизайн снова в тренде. Уволили главного дизайнера и снова начали делать с дизайном как завещал великий Джоббс.
22.10.2020 14:06
- гость -
Дурачок, бутерброд в Макдональдсе как стоил в 2015 году 5 баксов, так он и сейчас столько же стоит.
Как стоил флагманский Айфон 750-800 баксов в 2016, так и сейчас флагман в районе 900-1000 баксов. Подорожал дец, но это из-за новых более дорогих комплектующих, и не вдвое, а процентов на 15.
у пиндосов можно и "забесплатно".
только за связь будешь двугодичный контракт оплачивать по 50$ в месяц.
И это только связь!
И не нужно пересчитывать в рубли - все равно фейхуа получится.
22.10.2020 14:17
- гость -
Пиши дальше, сказочный ... Амеры у себя продают айфоны намного дешевле, чем в поставках в другие страны.
А Макдональсы твои и так не очень то берут.
22.10.2020 14:29
- гость -
Тебе не амеры продают, а местные дилеры и цена больше не потому что они жадные, а потому что таможенные пошлины в цену включены. Мы ведь "мировой лидер" по производству электроники, надо защищать отечественного производителя. Все вопросы к родной партии и правительству.