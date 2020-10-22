Прокуратура помогла барнаульской многодетной семье съехать из аварийного жилья

Прокуратура провела проверку по обращению жительницы города Барнаула о нарушении жилищных прав. Вместе с четырьмя детьми, один из которых инвалид, она проживала в доме, признанный аварийным еще в 2016 году.

Дом подлежал сносу "в связи с фактическим износом его конструкций, инженерных сетей и существующей угрозой обрушения". Жильцов должны были расселить до 21 июня 2018 года, но никаких мер по выкупу помещения со стороны чиновников принято не было.

Суд удовлетворил требование прокурора, и семья получила в счет возмещения за изымаемое жилье более 1,2 млн рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Деньги направят на улучшение жилищных условий.