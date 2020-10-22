Toyota стала самым дорогим автомобильным брендом в мире

Самым дорогим автомобильным брендом по информации консалтинговой компании InterBrand признана Toyota. Среди всех мировых брендов она занимает седьмое место, а на первом расположилась компания Apple.

Бренд Toyota оценили в 51,595 млрд долларов. На восьмой позиции общего рейтинга – Mercedes-Benz, чей бренд оценили в 49,268 млрд долларов. Это единственный европейский автомобильный бренд, который попал в десятку лидеров.

На 11-м месте обосновался концерн BMW, а двадцатку лидеров закрывает Honda. На 36-м месте – корейский автопроизводитель Hyundai.

В 2020 году в рейтинге дебютировала Tesla, которая попала на 40-ю позицию с результатом 12,785 млрд долларов.