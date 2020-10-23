Пятница, 23 Октябрь, 12:15

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,08
€ 91,36
7°


1463306 +0
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

На предприятии "Хлеб-4" подвели промежуточные итоги работы по нацпроекту

, ИА "Амител"
Итоговая цель – рост производительности труда компании

Крупные краевые организации наращивают мощности и выходят на новый уровень развития благодаря нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". Так, за три месяца на пищевом предприятии "Хлеб-4" производительность труда на пилотном потоке выросла на 9,7%, а по основному продукту "Алтайские закрома" – на 33%. Это стало возможным вследствие слаженных действий рабочей группы проекта и руководства предприятия, а также экспертов Регионального центра компетенций.

"Пшеничный хлеб "Алтайские закрома" – это фирменный продукт нашего предприятия. Его любят и дети, и взрослые. Поэтому мы выбрали именно эту линию в качестве пилотного потока. За три месяца нам удалось повысить среднесуточную производительность на 33% – с 6500 до 8700 кг хлеба", – отметила заместитель директора по качеству Лидия Пекарева.

При анализе пилотного потока по производству хлебобулочных изделий рабочая группа предприятия при поддержке руководителя проекта РЦК Валерия Бессонова выявила 24 проблемы. Их решение позволило увеличить выработку с 516,8 до 567,5 единицы продукции на человека в смену. А также уменьшить время протекания процесса с 688 до 586 минут.

Кроме того, за это время на предприятии значительно улучшили условия труда для рядовых работников. Реконструировали систему вентиляции в цехе булочного производства, а также камеры расстойки тестовых заготовок, что снизило передачу тепла в цех.

Произвели картирование продуктового потока, которое помогло выявить основные потери на производстве и разработать план мероприятий по приведению потока к целевому состоянию. Разработали стандарты выполнения процедур на все основные операции, стандарты переналадки, качества продукции и уборки.

На основных этапах производства ввели производственный анализ, листы фиксации простоев оборудования, анализ эффективности использования оборудования и другие важные инструменты бережливого производства. Все они в комплексе привели к таким впечатляющим результатам.

После подведения первых итогов самых активных сотрудников производства наградили дипломами и подарками. Но работа на этом не остановлена. В качестве целевых ориентиров внедрения улучшений на следующие три месяца обозначен запуск дополнительной линии и охват проектной деятельностью всех продуктовых потоков предприятия.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, ЖКХ).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также, обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.

Материалы по теме

 

Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

23.10.2020 10:07
- гость -

Кто-то ещё покупает их хлеб? Любая минипекарня их по качеству обходит.

23.10.2020 10:20
- гость -

А как обстоят дела на счет пальмового масла?

23.10.2020 11:00
- гость -

Такие слова знакомые. Бережливое производство?

23.10.2020 11:10
Filin

продажи на сколько повысились? На сколько уменьшилась доля ручного труда, на сколько повысилось качество? Такое ощущение, что у повышателей производительности одна задача - чтобы наработались

23.10.2020 11:15
гость

А почему на фото павильон пекарни "Крендель" и её сотрудники?)

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
12:05
В Алтайском крае полиция задержала закладчика 1
11:54
Жительница Барнаула возмутилась требованию детсада предоставить рисунки на конкурс 2
11:41
Врачи рассказали, как правильно выбирать антисептики 0
11:28
Временный снежный покров установится в Алтайском крае 0
11:13
Еще 204 человека заразились коронавирусом в Алтайском крае 3
11:03
Сосны, ели и верстовой столб. Холдинг "Алтайлес" помогает благоустроить "Изумрудный" 6
10:53
Двое жителей Алтайского края угнали мотоцикл, чтобы не идти пешком 0
10:40
Путин высказался о возможности остаться президентом после 2024 года 33
10:29
192 новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
10:16
Маршрутка сбила пожилую жительницу Барнаула 14
10:04
На предприятии "Хлеб-4" подвели промежуточные итоги работы по нацпроекту 5
09:52
У мэра и главы администрации Горно-Алтайска выявили коронавирус 1
09:43
Песков заявил, что в мире больше нет супердержав 34
09:30
Психолог назвал самый тяжелый день недели 1
09:17
Алтайские пожарные вывели девять человек из загоревшейся двухэтажки 0
09:03
Путин впервые высказался об инциденте с Навальным 46
08:51
Сенатор заступился за врачей барнаульской больницы, где обнаружили трупы в подвале 49
08:39
Отели начали сдавать номера под офисы для удаленной работы 1
08:27
Полицейские проверили, как носят маски и соблюдают дистанцию в поездах на Алтае 1
08:14
У моего партнера туберкулез. Насколько это опасно и что делать? 8
08:02
В некоторых районах Алтайского края ожидается повышенная пожароопасность 0
07:47
Ученые нашли оружие против рака в древних генах человека 0
07:32
Жителя Рубцовска осудят за попытку сжечь машину и нападение на подростка 1
07:18
Как энергетики брачный договор оспорили, или К чему может привести задолженность за свет 8
07:03
Цвет, фактура, люрекс. На что обратить внимание при выборе колготок и чулок 1
06:48
Жительница Бийска катается на автобусах в самодельном защитном костюме 7
06:34
Снежные барсы, которые очень любят кусать свой хвост. Фото 0
06:16
В подъезде одного из домов Барнаула заметили эксгибициониста 12
06:01
Похолодание и дожди. О погоде в Алтайском крае 23 октября 0
23:45
Такой день. Бийчанка пришла в себя после нападения, а барнаулец дорого продает кошку 0
23:15
Сибиряка осудили на восемь лет за отпор сотрудникам ФСБ 13
22:45
Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2021 года 0
22:01
На реверсивном движении во Власихе не работает светофор 0
21:35
Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову 5
21:07
Четверо подростков в Алтайском крае угнали машину, чтобы покататься по селу 0
20:34
Жительница Бийска, которая выжила после нападения неизвестного, пришла в себя 0
20:06
Барнаульца осудят за удушение и насильственные действия в отношении падчерицы 0
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 207 1
19:14
Пропавшего жителя Барнаула в черной одежде нашли живым 1
18:43
Хакера, который взламывал сайты госучреждений, поймали на Алтае 5
18:14
Почти 900 тысяч жителей Алтайского края сделали прививки от гриппа 4
17:46
Госдума продлит заморозку накопительных пенсий до 2023 года 17
17:30
Мария Шарапова купила ранчо в Санта-Барбаре почти за 9 млн долларов 10
17:17
Жительница Алтайского края случайно убила незваного гостя 7
17:04
500-летие столицы Республики Кубы отпразднуют в Барнауле 36
16:54
В России не исключили перевод ЕГЭ в дистанционный формат 3
16:43
Жители Бийска боятся выходить на улицу после нападения на двух девушек 5
16:29
Иностранец, которого задержали в Барнауле за пособничество ИГИЛ*, получил 12 лет 14
16:20
На Камчатке вулкан засыпал пеплом два села 0
16:05
Россиянам рассказали, что делать со старыми смартфонами 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.