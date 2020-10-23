На предприятии "Хлеб-4" подвели промежуточные итоги работы по нацпроекту

Крупные краевые организации наращивают мощности и выходят на новый уровень развития благодаря нацпроекту "Производительность труда и поддержка занятости". Так, за три месяца на пищевом предприятии "Хлеб-4" производительность труда на пилотном потоке выросла на 9,7%, а по основному продукту "Алтайские закрома" – на 33%. Это стало возможным вследствие слаженных действий рабочей группы проекта и руководства предприятия, а также экспертов Регионального центра компетенций.

"Пшеничный хлеб "Алтайские закрома" – это фирменный продукт нашего предприятия. Его любят и дети, и взрослые. Поэтому мы выбрали именно эту линию в качестве пилотного потока. За три месяца нам удалось повысить среднесуточную производительность на 33% – с 6500 до 8700 кг хлеба", – отметила заместитель директора по качеству Лидия Пекарева.

При анализе пилотного потока по производству хлебобулочных изделий рабочая группа предприятия при поддержке руководителя проекта РЦК Валерия Бессонова выявила 24 проблемы. Их решение позволило увеличить выработку с 516,8 до 567,5 единицы продукции на человека в смену. А также уменьшить время протекания процесса с 688 до 586 минут.

Кроме того, за это время на предприятии значительно улучшили условия труда для рядовых работников. Реконструировали систему вентиляции в цехе булочного производства, а также камеры расстойки тестовых заготовок, что снизило передачу тепла в цех.

Произвели картирование продуктового потока, которое помогло выявить основные потери на производстве и разработать план мероприятий по приведению потока к целевому состоянию. Разработали стандарты выполнения процедур на все основные операции, стандарты переналадки, качества продукции и уборки.

На основных этапах производства ввели производственный анализ, листы фиксации простоев оборудования, анализ эффективности использования оборудования и другие важные инструменты бережливого производства. Все они в комплексе привели к таким впечатляющим результатам.

После подведения первых итогов самых активных сотрудников производства наградили дипломами и подарками. Но работа на этом не остановлена. В качестве целевых ориентиров внедрения улучшений на следующие три месяца обозначен запуск дополнительной линии и охват проектной деятельностью всех продуктовых потоков предприятия.

Национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики. Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн до 30 млрд рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство, строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, ЖКХ).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также, обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте: innov@alregn.ru.