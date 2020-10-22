Жительница Алтайского края случайно убила незваного гостя

Следователи завершили разбирательство по делу 43-летней жительницы Рубцовска. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в мае 2020 года в гости к женщине пришел ее 44-летний знакомый. Мужчина был пьян, поэтому хозяйка не захотела пускать гостя в квартиру и оттолкнула его. Визитер упал и ударился головой о бетонный пол. От полученной травмы мужчина скончался в больнице через несколько дней.
В ходе разбирательства рубцовчанка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.
Как уже сообщал amic.ru, ранее в Алейском районе возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" из-за гибели трехлетней девочки. Ребенок остался без присмотра взрослых и опрокинул на себя кастрюлю с кипящим бульоном.
Комментарии
Если факты изложены правильно, то защита обязана добиться оправдания, а прокуратура не должна была направлять такое дело в суд.
Из сказанного следует, что женщина оттолкнула гостя и она не могла и не должна была предвидеть, что он упадет, тем более ТАК неудачно, что ударится головой от чего наступит смерть.
Кроме того женщина не пускала постороннего в свое жилье, т.е. "гость" пытался нарушить ее право на неприкосновенность жилища. При этом женщина его "оттолкнула", а не ударила ножом, что могло бы быть расценено как превышение пределов необходимой обороны.
Данная информация - яркий пример дела, которое нужно для статистики. Нашли деревенскую дурочку, которая всё признает и назначили её виноватой.
Надежда на суд.
Надежда на суд.
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Таки уж и надежда ?
Именно надежда.
К примеру,историк,правозащитник и копатель в могилах юрий дмитриев подал в суд на аппеляцию,считая несправедливым ранешнее решение.Суд пересмотрел его дело ещё внимательнее и вкорячил тому 13 лет за растление малолетней.Главред эха Москвы был этим крайне недоволен.