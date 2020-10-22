Жительница Алтайского края случайно убила незваного гостя

Следователи завершили разбирательство по делу 43-летней жительницы Рубцовска. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в мае 2020 года в гости к женщине пришел ее 44-летний знакомый. Мужчина был пьян, поэтому хозяйка не захотела пускать гостя в квартиру и оттолкнула его. Визитер упал и ударился головой о бетонный пол. От полученной травмы мужчина скончался в больнице через несколько дней.

В ходе разбирательства рубцовчанка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.

Как уже сообщал amic.ru, ранее в Алейском районе возбудили дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" из-за гибели трехлетней девочки. Ребенок остался без присмотра взрослых и опрокинул на себя кастрюлю с кипящим бульоном.