Мария Шарапова купила ранчо в Санта-Барбаре почти за 9 млн долларов

Российская теннисистка Мария Шарапова приобрела себе ранчо неподалеку от Санта-Барбары. Покупка обошлась ей в 8,6 млн долларов, пишет Variety.

Территория занимает почти пять акров. На ней расположены три строения: главный дом, построенный в балтийском стиле, гостевой дом и домик смотрителя, который стоит у конюшни. Также на площади, расположенной между горами и побережьем, есть частный колодец на 56 тысяч литров.

Напомним, пятикратная победительница турниров Большого шлема и серебряный призер Олимпиады-2012 Мария Шарапова приняла решение о завершении карьеры в феврале 2020 года. Одной из причин стала травма плеча.