Снежные барсы, которые очень любят кусать свой хвост. Фото

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23 октября в мире празднуется День снежного барса, известного как ирбис. Животные занесены в Красную книгу и находятся на грани вымирания, несмотря на то, что два года назад снежного барса исключили из списка исчезающих видов. Впоследствии горные кошки приобрели новый статус уязвимых видов.

Эти очень острожные и красивые звери являются лакомой добычей для браконьеров. Ирбисы – единственный вид крупных кошек, обитающих в суровых условиях высокогорий на территории России, Китая, Пакистана, Индии, Афганистана, Казахстана и стран азиатского региона.

Снежный барс, помимо прочего, обладает невероятно длинным хвостом, который он любит держать во рту. Почему они это делают, точного ответа нет. Ученые предполагают, что таким образом животные защищаются от холода. Ну, или им просто скучно и они так развлекаются. В любом случае это выглядит очень мило.