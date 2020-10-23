Пятница, 23 Октябрь, 08:52

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,08
€ 91,36
4°


1463306 +15971
Обь
0см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Полезный город"Освобожденные убийцы"Коронавирус на Алтае
Новости

Снежные барсы, которые очень любят кусать свой хвост. Фото

, ИА "Амител"
Международному дню ирбиса посвящается

Фото: pikabu.ru

23 октября в мире празднуется День снежного барса, известного как ирбис. Животные занесены в Красную книгу и находятся на грани вымирания, несмотря на то, что два года назад снежного барса исключили из списка исчезающих видов. Впоследствии горные кошки приобрели новый статус уязвимых видов.

Эти очень острожные и красивые звери являются лакомой добычей для браконьеров. Ирбисы – единственный вид крупных кошек, обитающих в суровых условиях высокогорий на территории России, Китая, Пакистана, Индии, Афганистана, Казахстана и стран азиатского региона. 

Снежный барс, помимо прочего, обладает невероятно длинным хвостом, который он любит держать во рту. Почему они это делают, точного ответа нет. Ученые предполагают, что таким образом животные защищаются от холода. Ну, или им просто скучно и они так развлекаются. В любом случае это выглядит очень мило.

Материалы по теме

 

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< октябрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
Loading...
08:51
Сенатор заступился за врачей барнаульской больницы, где обнаружили трупы в подвале 0
08:39
Отели начали сдавать номера под офисы для удаленной работы 0
08:27
Полицейские проверили, как носят маски и соблюдают дистанцию в поездах на Алтае 0
08:14
У моего партнера туберкулез. Насколько это опасно и что делать? 3
08:02
В некоторых районах Алтайского края ожидается повышенная пожароопасность 0
07:47
Ученые нашли оружие против рака в древних генах человека 0
07:32
Жителя Рубцовска осудят за попытку сжечь машину и нападение на подростка 1
07:18
Как энергетики брачный договор оспорили, или К чему может привести задолженность за свет 7
07:03
Цвет, фактура, люрекс. На что обратить внимание при выборе колготок и чулок 1
06:48
Жительница Бийска катается на автобусах в самодельном защитном костюме 5
06:34
Снежные барсы, которые очень любят кусать свой хвост. Фото 0
06:16
В подъезде одного из домов Барнаула заметили эксгибициониста 5
06:01
Похолодание и дожди. О погоде в Алтайском крае 23 октября 0
23:45
Такой день. Бийчанка пришла в себя после нападения, а барнаулец дорого продает кошку 0
23:15
Сибиряка осудили на восемь лет за отпор сотрудникам ФСБ 10
22:45
Программу льготной ипотеки продлят до 1 июля 2021 года 0
22:01
На реверсивном движении во Власихе не работает светофор 0
21:35
Мосгорсуд смягчил приговор Михаилу Ефремову 0
21:07
Четверо подростков в Алтайском крае угнали машину, чтобы покататься по селу 0
20:34
Жительница Бийска, которая выжила после нападения неизвестного, пришла в себя 0
20:06
Барнаульца осудят за удушение и насильственные действия в отношении падчерицы 0
19:59
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 207 1
19:14
Пропавшего жителя Барнаула в черной одежде нашли живым 1
18:43
Хакера, который взламывал сайты госучреждений, поймали на Алтае 5
18:14
Почти 900 тысяч жителей Алтайского края сделали прививки от гриппа 4
17:46
Госдума продлит заморозку накопительных пенсий до 2023 года 17
17:30
Мария Шарапова купила ранчо в Санта-Барбаре почти за 9 млн долларов 9
17:17
Жительница Алтайского края случайно убила незваного гостя 7
17:04
500-летие столицы Республики Кубы отпразднуют в Барнауле 34
16:54
В России не исключили перевод ЕГЭ в дистанционный формат 3
16:43
Жители Бийска боятся выходить на улицу после нападения на двух девушек 5
16:29
Иностранец, которого задержали в Барнауле за пособничество ИГИЛ*, получил 12 лет 14
16:20
На Камчатке вулкан засыпал пеплом два села 0
16:05
Россиянам рассказали, что делать со старыми смартфонами 6
15:52
Чемпионат России по дзюдо проведут в Барнауле в декабре 3
15:41
Я контактировал с зараженным. Что делать? 22
15:30
Доступный источник. В СГК рассказали, реально ли перевести угольные ТЭЦ на газ 13
15:15
Toyota стала самым дорогим автомобильным брендом в мире 0
15:03
Алтайский край занял 12 место в стране по ежесуточному приросту зараженных COVID-19 5
14:50
Прокуратура помогла барнаульской многодетной семье съехать из аварийного жилья 2
14:38
Картину уличного художника Бэнкси купили почти за 10 млн долларов 2
14:21
Еще 11 человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае 24
14:17
В барнаульском селе Власиха делают объезд моста 0
14:05
Пять правил погашения микрозайма: как не допустить просрочек и задолженностей 2
13:55
В Алтайском крае вводят новый порядок оказания медицинской помощи. Что это значит? 49
13:44
Эксперты нашли главный минус нового iPhone 12 14
13:33
В Алтайском крае построят 25 детсадов по нацпроекту 2
13:19
Специалисты Роскачества проверили стиральные порошки 3
13:09
Снег башка падает. В Барнауле придумали, как бороться с заносами на дорогах зимой 12
12:57
Бывшего замглавы Росгвардии задержали по подозрению в мошенничестве 6

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.