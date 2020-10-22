Почти 900 тысяч жителей Алтайского края сделали прививки от гриппа

За два месяца прививочной компании в Алтайском крае вакцинацию от гриппа прошли 38,3% жителей региона. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.

За счет федерального бюджета привито 887 625 человек, за счет личных средств или средств работодателей - 6818.

По данным Роспотребнадзора, в регион поступило 82% от заявленного количества противогриппозной вакцины "Совигрипп" для иммунизации взрослого населения и 86% детской вакцины "Совигрипп".

C 12 по 18 октября зарегистрировано 28,4 тысячи случаев заболевания ОРВИ в регионе. Случаев заболевания гриппом, по данным ведомства, не зафиксировано.