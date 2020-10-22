Барнаульца осудят за удушение и насильственные действия в отношении падчерицы

38-летнего рецидивиста из Барнаула осудят за угрозу убийством и насильственные действия сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Об этом рассказали в региональном СК.

"По данным следствия, ночью в марте 2020 года обвиняемый, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, стал угрожать убийством 14-летней падчерице, причиняя ей физическую боль и совершая её удушение", — говорится в сообщении. Кроме того, угрожая насилием, он совершил в отношении несовершеннолетней "иные действия сексуального характера".

В ходе следствия мужчина своей вины не признал. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.