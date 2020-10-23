У моего партнера туберкулез. Насколько это опасно и что делать?

Помимо коронавируса, в мире существует множество других опасных заболеваний. Одно из них – туберкулез (передается воздушно-капельным путем), с которым врачи воюют уже на протяжении нескольких веков. Но до сих пор туберкулез является одной из 10 основных причин смертности во всем мире. Для Алтайского края болезнь очень актуальна: по сообщению Минздрава РФ, наш регион занимает девятое место в рейтинге регионов России с наиболее высоким уровнем заболеваемости туберкулезом в 2019 году. Как сообщает РБК, в крае зарегистрировано 77,6 случая на 100 тысяч населения. На первом месте оказался Чукотский автономный округ (136,9), на втором – Республика Тыва (119,3 случая), а на третьем – наши соседи, Кемеровская область (93,7). Специалисты проекта plus-one.ru с помощью инфографики рассказывают, чем опасен туберкулез, каковы его симптомы и что делать, если у вашего партнера выявили эту болезнь.
Комментарии
У нас его не очень то и хотят лечить. У меня приятель подхватил эту заразу и год без результата лечился, а потом врачи ему намекнули, что надо пройти курс более мощного лечения. Закупился едва ли не на 300 тысяч рублей лекарств и вылечился.
Вокруг туберкулеза очень много мифов. Люди про него практически ничего не знают. Публикации типа этой могут быть полезны, но ряд вопросов остался:
1. Во всех ли случаях попадания микобактерии туберкулеза в организм человек заболевает?
2. Что такое нестерильный иммунитет?
3. В каком возрасте вероятность заболеть выше, а в каком резко снижается?
4. Можно ли заразиться и заболеть без непосредственного контакта с больным?
5. Каков прогноз при обнаружении кальцинатов в корнях легких?
6. Почему взрослым не делают тесты, как детям (типа реакции Манту)?
7. С какой частотой необходимо проходить флюорографию и какова польза от нее?
Правильно. Помимо коронавируса в мире много других болезней.
Например: острый или хронический Бериллиоз