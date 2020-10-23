У моего партнера туберкулез. Насколько это опасно и что делать?

Помимо коронавируса, в мире существует множество других опасных заболеваний. Одно из них – туберкулез (передается воздушно-капельным путем), с которым врачи воюют уже на протяжении нескольких веков. Но до сих пор туберкулез является одной из 10 основных причин смертности во всем мире. Для Алтайского края болезнь очень актуальна: по сообщению Минздрава РФ, наш регион занимает девятое место в рейтинге регионов России с наиболее высоким уровнем заболеваемости туберкулезом в 2019 году. Как сообщает РБК, в крае зарегистрировано 77,6 случая на 100 тысяч населения. На первом месте оказался Чукотский автономный округ (136,9), на втором – Республика Тыва (119,3 случая), а на третьем – наши соседи, Кемеровская область (93,7). Специалисты проекта plus-one.ru с помощью инфографики рассказывают, чем опасен туберкулез, каковы его симптомы и что делать, если у вашего партнера выявили эту болезнь.