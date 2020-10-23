Тепло в Алтайском крае уступает место осенним холодам: с 23 октября температура в регионе будет постепенно понижаться.

На территории края температура воздуха утром составит около пяти градусов тепла. Постепенно снижаясь в течение дня, к вечеру столбики термометров покажут около +2 градусов.

Днем, по прогнозам синоптиков, ожидается небольшая облачность и мелкий дождь, который пройдет, предположительно, с 13 до 16 часов. Скорость ветра в течение дня может меняться от 3 до 9 метров в секунду. Порывов на территории региона не ожидается.

В ночь с 23 на 24 октября местами температура воздуха может опуститься до 0...-2 градусов.