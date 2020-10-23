В некоторых районах Алтайского края ожидается повышенная пожароопасность

ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупреждает жителей региона о повышенной пожароопасности. Местами она достигнет четвертого уровня.

В Баевском, Благовещенском, Ключевском, Кулундинском, Родинском, Рубцовском, Смоленском, Угловском, Хабарском, Заринском, Каменском, Поспелихинском, Шипуновском и Тальменском районах, а также в Славгороде прогнозируется высокий класс пожарной опасности.

Из-за неблагоприятного прогноза существует вероятность перехода огня на населенные пункты. В МЧС напомнили жителям региона об элементарных правилах пожарной безопасности:

- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, окурки;

- не выжигайте сухую траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра;

- очистите от сухой травы и мусора приусадебные и дачные участки, не сжигайте сухую траву, листья и мусор, собрав его, упакуйте в мешки и сложите их в специально отведенных местах для дальнейшей утилизации.