Такой день. Бийчанка пришла в себя после нападения, а барнаулец дорого продает кошку

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 22 октября. Без коронавируса.

22-летняя жительница Бийска, выжившая после нападения неизвестного, пришла в себя в больнице. Она дает показания, которые могут помочь в поисках преступника.

Восточный окружной военный суд в Хабаровске признал гражданина Таджикистана Илхомхуджу Иброхимджонова виновным в пособничестве террористам. Мужчина был задержан в Барнауле в июле 2020 года.

Первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет состоится в Барнауле в декабре 2020 года. Соревнования пройдут в "Титов-Арене", а примут участие в них более тысячи спортсменов со всей страны.

Барнаулец разместил на сайте Avito объявление о продаже британской вислоухой кошки за 2,5 млн рублей.

Жительница Алтайского края натравила собаку на сотрудника транспортной полиции. Так она хотела помешать правоохранителям в проведении обыска.