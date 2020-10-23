Путин впервые высказался об инциденте с Навальным

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал предполагаемое отравление оппозиционного политика Алексея Навального, сообщает ТАСС.
По словам главы государства, если бы российские власти на самом деле хотели отравить Навального, то "вряд ли бы отправили его на лечение в Германию". Однако президент все равно обратился в Генпрокуратуру с просьбой разрешить это сделать.
"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне, я тут же дал поручение прокуратуре проверить возможность выезда его за границу на лечение. Могли и не выпускать, потому что у него были ограничения, связанные с судебным следствием и уголовным делом", – сказал российский лидер.
Также Путин заявил о сомнениях в информации об обнаружении в организме Алексея Навального следов "Новичка". Он подчеркнул, что когда материалы оппозиционера передали в ОЗХО, появились заявления, что его якобы отравили не "Новичком", а чем-то другим.
"Так это "Новичок" или нет? Уже возникают сомнения в том, что было сказано в начале", – возмутился президент.
Глава России призвал совместно расследовать инцидент, отметив, что в стране уже были случаи покушений на общественных деятелей и бизнесменов. Однако все это было расследовано, а виновных наказали.
Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. После госпитализации оппозиционер впал в кому, а 22 августа его доставили на лечение в Германию, где он пришел в себя только 7 сентября.
В результате расследования немцы заявили, что политика отравили ядом группы "Новичок", однако российские медики исключили эту возможность. 17 сентября Европарламент большинством голосов принял резолюцию о введении новых санкций против России в связи с отравлением Навального. В начале октября Навальный в беседе с немецкими журналистами заявил, что за его отравлением стоит Путин.
Комментарии
Очередная ложь. Не было у него никаких ограничений о чем сразу и сказали немецкие медики находясь в Омске.
как только жена этого гражданина
Почему он фамилию Навальный не произносит? Это какое-то психическое расстройство?
23.10.2020 09:07
АБОРИГЕН
Сейчас ваша мамка придет и заберет вас отсюда.
Хорошо что хоть через много месяцев набрался храбрости признаться, что лично он "разрешил". Теперь ждём признания кто "запрещал" в надежде что Навальный загнётся в Омске.
Умиляет...-"Сразу же, как только жена этого гражданина обратилась ко мне,"
Уважаемый Абориген, причем тут врачи и то, что они сказали, если Вова сказал об ограничениях связанных "с судебным следствием и уголовным делом"? Не проснулись еще?
Этот пожилой гражданин выкручивается на ходу. То ограничения были связаны с состоянием здоровья Навального, потом когда им прижали хвост натыкав носом в то что этих ограничений не было, выдумали ограничения связанные с уголовными делами и следствиями. Классический случай плохой версии, что вынуждает кремлевских постоянно маневрировать и выкручиваться. Боинг, ихтамнет, везде одно и то же.
23.10.2020 09:13
- гость -
Не придет его мамка, мы с дедом АБОРИГЕНА к себе приютили. Будем с ним играть, кормить, воспитывать. Но сперва отмоем и заставим почистить зубы, а то воняет очень сильно. Дед даже за сердце хватается.
сказочный одним словом
23.10.2020 09:11
Вова, плешивый карлик.
Чувачок, это у тебя комплексы в отношении Путина)
Всё про карликовость, про плешивость лопочешь.
Не знаешь как оскорбить, пытаешься до внешности доскребстись?
Так это выглядит инфантильно. Ты как отвергнутый любовничек)
Ты то сам, небось, два метра ростом-косая сажень в плечах?)
Гешик, что это за БОВ такой беспомощный, что никто не сдыхает от него? Вокзальные беляши надёжнее выходит?)
Давно известно, что ложь требует больших умственных усилий. А если у тебя уже старческий маразм, то с умственными усилиями тяжело. Вот мы и слушаем какой-то бред.
23.10.2020 09:42
- гость -
Так ты перестань слушать Овального, сразу бред перестанешь слышать.
абориген ты вчера с упоением с месным рассуждал об анусах и великой радости и ценности месить навоз друг друшке
еще не отмесили тебя,?сегодня!
и убери эту мерзкую рожу с аватарки
Какое же мерзкое мурло у Аборигена на его аватарке....
Политиком то его можно назвать только с очень большой натяжкой.
Жена блогера обратилась ко мне я разрешил. . И это говорит тот чье имя нельзя произносить - обмельчал однако.
Кремлёвский тролль, ты что-то вяло поливаешь грязью тех кто за Навального против бункерного обнулёныша. Не видать тебе премии.
Этот пожилой гражданин в бункере переобувается на ходу, а за него в коментах только боты выступают.
Гостю 09.46
Нормальное лицо у Конрада Аденауэра, одного из самых важных политиков в истории Германии. Вы-то Ален Делон? Или Пирс Броснан?
Кремлёвский тролль - неубедительно, пересасывай! как сказал Вася Уткин соловьеву.
Врет всё!
Жена Навального потребовала выпустить!
Если хотите выяснить по Навальному - отправьте СВОИ пробы из Омска в 2 лаборатории ОЗХО, находящиеся на территории России!
Отдайте вещи Навального!
Опубликуйте видео с изъятых камер - кто заходил в номер Навального!
Ну и позорно выглядит трусость вождя - даже имя Навального боится назвать!
Вы-то Ален Делон? Или Пирс Броснан?
Не, он димон медведев или слава франк.
Гостю 09.46
Нормальное лицо у Конрада Аденауэра, одного из самых важных политиков в истории Германии. Вы-то Ален Делон? Или Пирс Броснан?
зачем ты маты пишешь?
!
Жена Навального потребовала выпустить!
Если хотите выяснить по Навальному - отправьте СВОИ пробы из Омска в 2 лаборатории ОЗХО, находящиеся на территории России!
Отдайте вещи Навального!
Опубликуйте видео с изъятых камер - кто заходил в номер Навального!
Ну и позорно выглядит трусость вождя - даже имя Навального боится назвать!
зачем клоуну и " богу"малолеток вещи?
они же отравленные новичком?!
или уже у олешки иммунитет от новичка!
фамилию подлеца не называю по той же причине что и президент
не хочу грязно говорить
23.10.2020 09:59
- гость -
Блогерок то? Ага, измельчал нынче.
23.10.2020 10:05
- гость -
Ты вот так за глаза кого то зовешь кремлевским троллем, а сам какой тролль? Анально-тролль? Так это вообще стремно.
23.10.2020 10:06
- гость -
Ну ты то явно не бот, прямо живой гражданин с паспортными данными) Чем докажешь, что ты - не бот?
23.10.2020 10:07
Ю
Засунь себе своего Кондрата себе в Анальнодауэр.
23.10.2020 10:08
- гость -
Как сказал я тебе - иди ...
Интересно, а как бы он запретил выезжай, вроде как у нас законы такие, позволяющие больному человеку выезжать на лечение заграницу
23.10.2020 10:42
Леня
Ты не Лёня, ты Алёша)
Какбэ карантин в стране - нельзя никому и никуда было выезжать. С Германией вообще сообщение для всех было прервано.
К тому же, Анальный - уголовник, у него действует ограничение на выезд за границу.
Ты не знал?
Вчера читал историю мировых цивилизаций. В 14 веке из-за эпидемии чумы в Европе впервые прозвучали лозунги – «Социальное равенство» и «За права человека» и это в дичайшем рабском обществе. Так что походу после этой эпидемии мир полностью изменится.
Также после эпидемии чумы, впервые возник рост антисемитизма (евреи меньше болели, потому что лучше следили за санитарией и все думали что это евреи устроили либо наколдовали), снизилась роль церкви в жизни общества, возникли первые попытки механизации промышленности, изменилась жизнь в сельском хозяйстве, появился толчок к развитию культуры.
Возьмите к примеру Хабаровск - 100 дней люди выходят на митинги в разгар эпидемии. не бывалое в истории России
Ох уж этот малоизвестный блогер...
Это напоминает анекдот:
Звонит Лукашенко по телефону:
- Хорошая, плохая, плохая, плохая, хорошая, хорошая...
Кладет трубку.
- Во народ, без батьки даже картошку перебрать не может!
Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов выразил уверенность, что оппозиционный политик Алексей Навальный был отравлен боевым веществом «при поддержке государства или государственных структур».
«К этой минуте у меня нет сомнений, что Алексей Навальный был отравлен. «Новичком» или веществом, похожим на «Новичок», или веществом из группы «Новичок». Но то, что он был отравлен боевым отравляющим веществом – для меня это очевидно», — заявил А.Венедиктов в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Он подчеркнул, что имеющиеся доказательства не позволяют утверждать обратное. «Возможно, потом возникнет какая-либо дополнительная информация, которая поколеблет мое мнение, но на сегодня я не вижу, как она может возникнуть. Есть прямые доказательства – 5 лабораторий нашли в анализах Навального следы, вызываемые веществом, подобным «Новичку». Второе – а где его одежда, в которой его привезли в больницу? Почему ее не отдают? Что вы скрываете? А где кадры видеотрансляции коридоров гостиницы, которые были изъяты? Это три», — пояснил А.Венедиктов.
Он отметил, что, «с одной стороны, есть данные лабораторий, с другой — непонятные действия российских властей». «Все это приводит меня к мысли, что, скорее всего, Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом как минимум при поддержке государства или государственных структур», — заключил А.Венедиктов.
23.10.2020 10:55
- гость -
А что по этому поводу думает поломойка баба Нюра?
Кто такой Веник? Зачем его бред нам читать?
Пускай они дадут результаты анализов Анального. Тогда начнем говорить.
Сколько писанины из за одного "праведника", Леша там Леша тут. Опозисионер ....
23.10.2020 09:45
- гость -
Я рассуждал о семьях а вот ваш брат латентный гомосексуалист до сих пор успокоиться не может. Успокойся, обсудили и забыли.
а я вот подумала: что выдадут органы одежду Алеши всю в рыгочке и дерьме, опубликуют записи из гостиницы, где постоялец с некой гражданкой бухущие устраивали оргию....жена потом скажет, что все подделка!? может берегут наши спецслужбы ранимую душу матери двоих детей и образ прекрасного семьянина? да и перед международным сообществом как то неудобно - самый знаменитый оппозиционер, которого знают во всем мире, на деле пьяница, развратник и засранец.... Во меня понесло! это юмор, если что...
Кому интересен этот карнавальный ? Он вообще ни о чем, пыль бесполезная.
Что то нет ссылки на это видео:
"Если бы хотели отравить - отравили бы!" Путин размазал немецкого журналиста с вопросом о Навальном
Один из комментов под этим видео:
"Можно посочувствовать нашему президенту, очень тяжело общаться с идиотами"
Замучали с этим Навальным. Я вообще не понимаю разведенной на этой почве демагогии. Чувак имел врагов. Кто-то его траванул, почему этот случай вывели на международную арену? Какая разница,чем конкретно его траванули. Если Новичок, то это непременно спецслужбы? У нас что, спецслуюбы теперь как фуболисты работают - вхолостую бьют по воротам?
Для меня этот случай вывел только одну очевидную истину - казачок этот засланный. Поэтому Европа так и встрепенулась - своего обидели. А значит и расследования Навального - раздутые и спонсируются из-за рубежа.
задолбали с этим навальным.. мне, извините, пофиг, что с ним и как... напишите хороших новостей - где новое открытие, что с тиграми и снежными барсами, какие детки вундеркинды бывают, какие добрые дела в регионах и какие там красоты природы есть... а то из каждого утюга про навального да бадание непонятных коментаторов на тему ниже пояса...
Опять понос посыпался от навальнят, как достали ваши жалкие вяканья.
23.10.2020 12:04
гость
Чего ты, а? Это же пропагандисты с центральных каналов про него не затыкаются! Док-ток аж 2 серии сняли...
12:04 гость "задолбали с этим навальным.. напишите хороших новостей - где новое открытие"
Пожалуйста:
Кирилл Масленников: "Новости астрономии. Выпуск 1"