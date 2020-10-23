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Психолог назвал самый тяжелый день недели

, ИА "Амител"
Большинство людей ошибались
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова назвала день недели, который действительно стоит считать самым тяжелым. Оказалось, многие люди ошибались насчет понедельника.

По ее словам, понедельник действительно является непростым днем, поскольку это начало рабочей недели, когда нужно выйти из расслабленного состояния и настроиться на трудовой режим. Но с научной точки зрения пятница совсем не лучше.

"Если мы возьмем кривую работоспособности, то там есть этап "последний порыв". Если человек знает, что у него конец рабочего дня или конец рабочей недели, то он начинает работать лучше. Он ожидает конца работы и начала отдыха. Но пятница и конец четверга все-таки достаточно тяжелое время. Накопившаяся усталость дает о себе знать", – рассказала Блинникова в беседе с радио Sputnik.

Она добавила, что, помимо усталости, к пятнице накапливаются "хвосты" по работе, попытки подтянуть которые негативно отражаются на физическом и психическом самочувствии. Именно поэтому людям необходимо научиться планировать рабочую неделю и равномерно распределять нагрузку, констатировала специалист.

Ранее врач-психиатр Евгений Фомин заявил, что наиболее эффективной "таблеткой" от депрессии является спорт. При этом вид физической активности не так важен – главное, нагружать мышцы.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

23.10.2020 10:40
- гость -

И вот за такую пургу эти "деятели науки" еще и деньги получают!

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