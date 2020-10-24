Не морозь меня. Пять советов, как подготовить автомобиль к зиме

Сибирская зима – сложное испытание для любого автомобиля. Поэтому так важно подготовить его к морозам и обильному снегу. Накануне Дня автомобилиста (праздновать будем в воскресенье, 25 октября), amic.ru собрал "напоминалку" для владельцев машин. Мы расскажем, как подготовить свое авто к самому сложному периоду года и почему зимой особенно важно заправляться качественным топливом.

"Переобувайтесь" вовремя

Обычно ко второй половине октября большинство водителей уже поменяли летнюю резину на зимнюю. Эксперты рекомендуют "переобуваться" до холодов, чтобы при первом снеге не стать участником "Дня жестянщика". Первые ночные заморозки при дожде (даже если снег еще не выпал) уже закачиваются утренней корочкой льда на дороге.

"Как правило, производители шин рекомендуют переходить на зимнюю, когда температура опускается ниже +7°C. Уже +5°C считается небезопасным для летней резины – она теряет сцепление с трассой и становится более жесткой", – рассказал специалист по шиномонтажу Михаил Курганцев.

Но помните, слишком рано менять шины тоже не стоит: при плюсовой температуре на сухом асфальте зимняя покрышка дает хуже управляемость, тормозной путь становится длиннее, а износ протектора – выше, добавляет Курганцев.

Проверьте жидкости в системах

Технический специалист автомагазина-сервиса "-+Макк" Виталий Прочанов рекомендует убедиться, что у вас в порядке (и лучше это сделать в сервисном центре):

тормозная жидкость (со временем теряет свои свойства);

состояние масла в двигателе, коробке, редукторах и мостах (если вы используете летнее моторное масло, то к зиме лучше перейти на "синтетику", которая при минусовых температурах не загустевает; если срок замены масла приходится на зиму, то не тяните, лучше поменять немного заранее);

"омывайка" для стекол. Если летом вы заливали в бачок только воду, то к морозам ее лучше слить. На зиму в любом случае потребуется "незамерзайка". Не берите уж слишком дешевую. Такой товар часто бывает низкого качества и может вывести из строя мотор и шланги омывателя.

"Главный совет: привозите машину на проверку только в серьезные сервисы, все жидкости и комплектующие покупайте только в проверенных местах. Если вы не знаете всех особенностей вашего авто, то лучше обращайтесь к специалистам. Под капотом современного автомобиля множество датчиков, блоков управления, сложных механизмов, которые можно случайно повредить", – добавляет Виталий Прочанов.

Проверьте аккумулятор

Главная проблема многих автомобилистов – севший на морозе аккумулятор. Готовясь к зиме, обязательно проверьте уровень зарядки, плотность электролита и держит ли батарея нагрузку. Нет необходимости делать все это самостоятельно – специализированные сервисы предоставляют услугу бесплатно.

"Не поленитесь заехать на СТО. В мороз у нас за день бывает по 15-20 человек с разряженными аккумуляторами. И часто как раз потому, что АКБ просто не была должным образом обслужена", – рассказывает Прочанов.

Но даже если вы все заранее проверили, не забудьте положить в машину пусковые провода для аккумулятора ("крокодилы"). Хороший помощник (особенно для тех, у кого нет гаража) – автомобильное одеяло. По словам эксперта, в отличие от домашних "укрывашек" оно пожаробезопасно и выдерживает попадание химической жидкости.

Убедитесь, что в багажнике есть исправные инструменты. Пусть даже пролежат несколько лет "мертвым грузом", но в машине всегда должны быть:

трос, который поможет выдернуть вас из снежного плена;

скребки и щетки (эти-то уж точно понадобятся);

лопата, хотя бы маленькая (но лучше побольше);

может пригодиться специальный гель для замков и силикон для дверных уплотнительных резинок (используйте после мойки, чтобы не замерзали на морозе).

Что еще эксперты рекомендуют проверить перед зимой:

систему отопления салона, заменить салонный фильтр (ибо если он забит, то салон будет долго прогреваться и могут запотевать стекла);

систему и свечи зажигания;

электронику;

светотехнику.

Заправляйтесь только на проверенных АЗС

Казалось бы, что тут советовать: любой автомобилист и летом, и зимой предпочитает заливать в свое авто хорошее топливо. Плохой бензин – это не просто потеря динамики и мощности. Некачественное топливо может содержать повышенный объем серы или фактических смол. Их накопление приводит к снижению мощности мотора и даже поломке. А еще частое использование "не того" бензина увеличивает его расход.

Эксперты рекомендуют выбирать АЗС крупных сетей. Как правило, они продают топливо собственных нефтеперерабатывающих заводов, имеют строгую систему контроля качества и дорожат репутацией.

Как пояснили amic.ru в сети АЗС "Газпромнефть", самый простой способ удостовериться в качестве топлива – проверить паспорт качества.

"Это документ, подтверждающий соответствие топлива требованиям технического регламента Таможенного союза и ГОСТа. Он хранится в открытом для потребителя доступе (не нашли сами – требуйте у продавца, – прим. ред.). На документе должна стоять синяя печать и свежая дата – не больше недели. Одна партия 92-го, 95-го бензина и дизельного топлива реализуется на АЗС за один-три дня. Более ранняя дата может говорить о том, что топливо на АЗС не пользуется спросом или документ не на эту партию", – уточнил руководитель сети АЗС "Газпромнефть" в Алтайском крае Алексей Муранов.

Этот документ нужен еще и для того, чтобы убедиться, что зимой вам продают именно зимнее дизтопливо (если вы им заправляетесь).

"Одна из важных эксплуатационных характеристик дизельного топлива – это предельная температура фильтруемости (максимально низкая температура, при которой топливо способно проходить через фильтр). Зимой на АЗС нашей сети, в зависимости от температуры окружающей среды, реализуется дизельное топливо с фактическим значением этого параметра от минус 22 до минус 45 градусов. В регионах Сибири переход на "зимнее топливное время" запланирован с начала ноября", – добавил Муранов.

И еще один важный совет

Если зимой планируется длительная стоянка, то заправляйтесь до полного бака. Чем меньше в нем останется топлива, тем больше будет конденсата.

"Если бак почти пустой, например, израсходовано 50 литров топлива из 60, свободное пространство заполняют пары нефтепродуктов, которые в ходе реакций превращаются в 0,6 грамма воды. Когда бак остынет, вода сконденсируется на стенках и стечет на дно. За три израсходованных бака топлива это составит около 2 миллилитров воды, наличие которой негативно повлияет на работоспособность топливной системы", – цитирует автомобильный портал 110km.ru эксперта из Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета Игоря Князева.

Особенно интенсивно такие процессы идут в межсезонье, когда погода резко меняется. Чтобы обеспечить отсутствие воды в баке и связанных с этим проблем, специалисты рекомендуют дважды в год – весной и осенью – заливать в бак осушитель топлива. Спецжидкость льется по инструкции, перед заправкой до полного бака. Одна банка обычно рассчитана на 40-60 литров топлива.

Главное – помните, что любая поломка автомобиля обойдется дороже, чем профилактическая подготовка. И это ваша безопасность.