Двое жителей Алтайского края угнали мотоцикл, чтобы не идти пешком

Жительница поселка Нагорный Павловского района обратилась в полицию с сообщением об угоне мотоцикла. Старенький ИЖ был припаркован в ее дворе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, вскоре оперативники задержали двух мужчин, проживающих в соседнем поселке. Во время допроса они признались, что приехали в Нагорный в гости к другу и спиртным отметили это событие.

"Так как после праздника им было тяжело возвращаться домой пешком, они решили угнать припаркованный во дворе мотоцикл. Вернувшись домой, в районный центр Павловск, они бросили мотоцикл вблизи населенного пункта", – рассказали в ведомстве.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье "Неправомерное завладение транспортным средством". Теперь злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.