Заработать на словах. Как копирайтеру написать статью, которую захотят купить

Копирайтинг – удобный способ зарабатывать, не выходя из дома. В отличие от рерайтеров, которые пересказывают уже написанные тексты, копирайтеры создают новые оригинальные статьи с нуля. Тему определяет заказчик. Он же указывает, сколько знаков должно быть в тексте.

Самое главное в статьях – это уникальность. Проверить ее можно с помощью специальных программ, которые ищут в тексте совпадения с уже существующими статьями в интернете. Чем больше совпадений – тем ниже уникальность. А размещение неуникальных статей может привести к различным проблемам и даже санкциям к интернет-ресурсу. Так, если поисковик заметит плагиат, он не проиндексирует сайт и пользователи просто не смогут вас найти. Также при обнаружении ворованных текстов ресурс может быть забанен и исключен из поиска.

Как написать статью, чтобы ее захотели купить?

Прежде всего, нужно ориентировать свою работу на сайт, будь то блог, форум, коммерческий ресурс, интернет-магазин или новостной портал. Это значит, что статья должна соответствовать формату интернет-издания по стилю изложения.

Затрагиваемые темы также должны отражать основную идею онлайн-ресурса. Как правило, заказчики указывают возможные тематики статей в техническом задании.

Материал уже на этапе заголовка и лида (краткого описания содержания статьи) должен вызывать желание прочитать его. Здесь нужно не только "вкусно" упаковать содержание статьи, но и сразу дать понять читателю, что полезного для себя он может найти в тексте.

Лучше избегать сложных терминов: писать доступным языком, чтобы читатель не отвлекался на расшифровку непонятных слов.

Статья должна быть SEO-оптимизирована. Чем больше в тексте фраз-"ключей", соответствующих запросу читателя, тем выше поисковики разместят ее на странице поисковой выдачи.

Исполнители могут добавлять ранее выполненные заказы в свое портфолио, чтобы показать будущим заказчикам. Но это нужно согласовывать с биржей и клиентом: даже в интернете важно соблюдать деловую этику. Кстати, в Сети есть еще множество способов, как заработать денег. Узнать о них можно здесь https://internetboss.ru/copirayting-chto-eto/.