Заработать на словах. Как копирайтеру написать статью, которую захотят купить

Копирайтинг – удобный способ зарабатывать, не выходя из дома. В отличие от рерайтеров, которые пересказывают уже написанные тексты, копирайтеры создают новые оригинальные статьи с нуля. Тему определяет заказчик. Он же указывает, сколько знаков должно быть в тексте.
Самое главное в статьях – это уникальность. Проверить ее можно с помощью специальных программ, которые ищут в тексте совпадения с уже существующими статьями в интернете. Чем больше совпадений – тем ниже уникальность. А размещение неуникальных статей может привести к различным проблемам и даже санкциям к интернет-ресурсу. Так, если поисковик заметит плагиат, он не проиндексирует сайт и пользователи просто не смогут вас найти. Также при обнаружении ворованных текстов ресурс может быть забанен и исключен из поиска.
Как написать статью, чтобы ее захотели купить?
Прежде всего, нужно ориентировать свою работу на сайт, будь то блог, форум, коммерческий ресурс, интернет-магазин или новостной портал. Это значит, что статья должна соответствовать формату интернет-издания по стилю изложения.
Затрагиваемые темы также должны отражать основную идею онлайн-ресурса. Как правило, заказчики указывают возможные тематики статей в техническом задании.
Материал уже на этапе заголовка и лида (краткого описания содержания статьи) должен вызывать желание прочитать его. Здесь нужно не только "вкусно" упаковать содержание статьи, но и сразу дать понять читателю, что полезного для себя он может найти в тексте.
Лучше избегать сложных терминов: писать доступным языком, чтобы читатель не отвлекался на расшифровку непонятных слов.
Статья должна быть SEO-оптимизирована. Чем больше в тексте фраз-"ключей", соответствующих запросу читателя, тем выше поисковики разместят ее на странице поисковой выдачи.
Исполнители могут добавлять ранее выполненные заказы в свое портфолио, чтобы показать будущим заказчикам. Но это нужно согласовывать с биржей и клиентом: даже в интернете важно соблюдать деловую этику. Кстати, в Сети есть еще множество способов, как заработать денег. Узнать о них можно здесь https://internetboss.ru/copirayting-chto-eto/.
Комментарии
что бы из башки что-то дельное выдать, тем более на определённую тему, нужно туда сначала что-то дельное и желательно достоверное, погрузить... и не просто загрузить, а разобраться в материале...
не забывайте про 10 тыщ часов..?
Ага. Как бы сейчас написали лид к Му-му... "Барыня заставила инвалида сделать с собакой ТАКОЕ!!!" Или к Шекспиру: "Вот до чего родные довели влюблённых подростков... Общественнсть в ШОКЕ!!!"
Это называется 3асерание интернета клоунами-переписчиками.
Одно дело - делать курсовую для себя, когда скачиваешь 2-4 с похожим названием и за 8 часов и бутылкой водки, компилируешь свою оригинальную. При этом читаешь всё, что скачал.
Хххтфу на копирайтеров!