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Новости

"Жалкий человек". Эльман Пашаев резко раскритиковал Михаила Ефремова

, ИА "Амител"
Адвокат ответил на обвинения со стороны актера
Фото: скриншот из видео / YouTube-канал '360'

Фото: скриншот из видео / YouTube-канал "360"

Бывший адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, жестко высмеял артиста за обвинения в свой адрес. Ранее актер признался, что экс-защитник ударил его в суде под столом и оскорбительно высказывался о потерпевших.

"Жалкий человек. Я же знаю все. Ему адвокаты обещали, что если сдаешь Пашаева – получишь условный срок. Сейчас вы видите реальный срок. Это позиция адвокатов. Он же человек слабый", – заявил Пашаев в разговоре с НСН.

Юрист отметил, что Ефремов, который раньше жил в хороших условиях и не знал проблем, оказавшись в СИЗО, захотел выйти на свободу "любой ценой". Он также добавил, что когда защищал артиста, действовал так, как просил подзащитный.

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 3 сентября актер признал свою вину, а 8 сентября его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако 22 октября Мосгорсуд решил смягчить наказание актеру до семи с половиной лет колонии.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

Комментарии

23.10.2020 13:40
АБОРИГЕН

Проходимец, что тут скажешь. Адвокатскую лицензию у него не зря отобрали.

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