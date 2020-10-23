"Жалкий человек". Эльман Пашаев резко раскритиковал Михаила Ефремова

Бывший адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, жестко высмеял артиста за обвинения в свой адрес. Ранее актер признался, что экс-защитник ударил его в суде под столом и оскорбительно высказывался о потерпевших.

"Жалкий человек. Я же знаю все. Ему адвокаты обещали, что если сдаешь Пашаева – получишь условный срок. Сейчас вы видите реальный срок. Это позиция адвокатов. Он же человек слабый", – заявил Пашаев в разговоре с НСН.

Юрист отметил, что Ефремов, который раньше жил в хороших условиях и не знал проблем, оказавшись в СИЗО, захотел выйти на свободу "любой ценой". Он также добавил, что когда защищал артиста, действовал так, как просил подзащитный.

Вечером 8 июня пьяный Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу и врезался в фургон службы доставки, водитель которого от полученных травм скончался в больнице. 3 сентября актер признал свою вину, а 8 сентября его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Однако 22 октября Мосгорсуд решил смягчить наказание актеру до семи с половиной лет колонии.