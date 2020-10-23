В Госдуме придумали, как заставить людей носить маски

Многие россияне, несмотря на введенные ограничения из-за пандемии коронавируса, игнорируют требование носить защитные маски в общественных местах. Однако решить эту проблему можно бесплатной раздачей средств индивидуальной защиты, заявил депутат Госдумы, заместитель руководителя ЛДПР Ярослав Нилов.

"Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно. Сегодня даже в розницу маску можно взять за три рубля, а производство вообще копейки стоит", – сказал чиновник в эфире радио Sputnik.

Также следует поднять вопрос усиления социальной рекламы, утверждает Нилов. Она должна быть направлена не только на ношение масок и перчаток, но и на использование антисептиков и регулярное мытье рук. Транслировать ее стоит, в первую очередь, по телевизору, поскольку пожилые люди, которые наиболее подвержены риску заражения COVID-19, доверяют именно специалистам в своих любимых программах.

По последним данным, с начала пандемии в России выявили свыше 1,4 млн заболевших коронавирусом и 25 тысяч смертей.