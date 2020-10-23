В Госдуме придумали, как заставить людей носить маски

Многие россияне, несмотря на введенные ограничения из-за пандемии коронавируса, игнорируют требование носить защитные маски в общественных местах. Однако решить эту проблему можно бесплатной раздачей средств индивидуальной защиты, заявил депутат Госдумы, заместитель руководителя ЛДПР Ярослав Нилов.
"Наше предложение в том, чтобы максимально обеспечить бесплатную возможность получения маски и антисептика. Это можно уже сделать при посещении магазинов, кафе, спортзалов и так далее. Где можно, надо раздавать маски бесплатно. Сегодня даже в розницу маску можно взять за три рубля, а производство вообще копейки стоит", – сказал чиновник в эфире радио Sputnik.
Также следует поднять вопрос усиления социальной рекламы, утверждает Нилов. Она должна быть направлена не только на ношение масок и перчаток, но и на использование антисептиков и регулярное мытье рук. Транслировать ее стоит, в первую очередь, по телевизору, поскольку пожилые люди, которые наиболее подвержены риску заражения COVID-19, доверяют именно специалистам в своих любимых программах.
По последним данным, с начала пандемии в России выявили свыше 1,4 млн заболевших коронавирусом и 25 тысяч смертей.
Комментарии
Простые истины от депутата ЛДПР. Готовятся к выборам, однако!
почему опять кто то - но не государство должно раздать бесплатно маски! ПУСТЬ КУПИТ И РАЗДАСТ КАЖДЫЙ ДЕПУТАТ ВСЕМ В СВОЕМ СУБЪЕКТЕ И ПО СВОЕМУ ОКРУГУ! ВОТ ЭТО БУДЕТ РЕАЛЬНОЕ ДЕЛО А ТАК ТОЛЬКО ПОЗВИЗДЕТЬ!
За прошедшие 8 месяцев "пандемии" заболело 0,9% населения страны, за 8 МЕСЯЦЕВ!!! Просто реальные цифры для размышления
где он маску за 3 видел?
бесплатно раздавать маски еще в марте предлагали, но наши депутаты производители и закупатели через свои конторы вместо этого увеличили ее стоимость в несколько десятков раз, чтобы сорвать куш
где он маску за 3 видел?
до ковида она 1 рубль стоила в розницу, а оптом вообще по 35 копеек
Не сработает, будут лежать эти маски нетронутыми, часто вижу, что антисептики висят, и мало кто ими пользуется.
Не, надо выйти и поговорить с народом на том языке, на котором все поймут. Выходит такой, допустим, губернатор и говорит :"Народ, харе ходить без средств защиты как камикадзе. У вас что запасные легкие в шкафу висят ? Завтра кого увижу без маски, будете больницы мыть" Всё, все будут в масках, даже противогазы наденут))) как вам моё предложение? И больницам помощь какая!
"...Сегодня даже в розницу маску можно взять за три рубля..."
Это где он такие цены увидел то?