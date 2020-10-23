Житель Алтайского края сгорел во время работы

Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели работника фермы в Славгороде. В результате проверки правоохранители усмотрели признаки нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека.

Как сообщают в СУ СКР по Алтайскому краю, инцидент произошел в середине сентября на территории крестьянско-фермерского хозяйства. В помещении склада топлива при перекачке горюче-смазочных материалов накопилась газовоздушная смесь. В результате искры, образовавшейся от одежды, произошло возгорание. 36-летний работник организации получил ожоги, несовместимые с жизнью.

Расследование уголовного дела продолжается.