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Новое оборудование с господдержкой: субсидии для предпринимателей Алтайского края

, ИА "Амител"
Алтайские компании получат 300 млн рублей на модернизацию производства
Продукция компании 'СиСорт' / Фото: csort.ru

Продукция компании "СиСорт" / Фото: csort.ru

Адресная государственная поддержка, предусматривающая возмещение части затрат на покупку нового оборудования, поможет предпринимателям модернизировать производство. В этом году в рамках индивидуальной программы социально-экономического развития Алтайского края, а также нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" на эти цели предприятия малого и среднего бизнеса региона получат 300 млн рублей бюджетных средств. По мнению предпринимателей, финансовая поддержка позволит состояться планам по перевооружению производств и запуску новых линий, что чрезвычайно важно в сегодняшней экономической ситуации и необходимости сохранения конкурентоспособности.   

"Любая помощь – это чувствительно"

Многопрофильная компания "Фора" из Рубцовска работает на рынке более 25 лет. Организация производит изделия из железобетона, полимеров, металла, а также создает ветрогенераторы, проводит обработку металла.

Руководитель компании Михаил Федянин рассказал amic.ru, что благодаря субсидиям, которыми компания пользовалась раньше, на предприятии обновлено оборудование, и теперь выпуск продукции практически полностью автоматизирован. За счет этого качество товаров выросло, а время на его изготовление сократилось.

"Мы – производственное предприятие, и уже на протяжении нескольких лет получаем государственную поддержку. Профильное краевое ведомство организует конкурс на получение субсидии, и для участия в нем нужно соблюсти ряд условий по штату сотрудников, уровню заработной платы, выполнению налоговых обязательств и др. Каждая компания защищает свой проект на комиссии, члены которой принимают решение о выдаче субсидии или об отказе. Чаще всего господдержку выдают на приобретение оборудования, на расширение, улучшение производственной базы", – отмечает предприниматель.

В конкурсе на получение субсидии "Фора" участвовала уже несколько раз: подавала заявку, выигрывала, и региональное правительство компенсировало часть стоимости оборудования либо частично гасило кредит, говорит Федянин.

"Мы чувствуем поддержку, участие. Когда поддержка была минусом? Может быть, все проблемы она не решает, но любая помощь – это чувствительно. В этом году, насколько знаю, между компаниями Алтайского края распределят 300 млн рублей, и это просто отлично", – говорит бизнесмен.

По индивидуальной программе социально-экономического развития Алтайского края в ближайшие пять лет на поддержку и развитие предпринимательства региона будет направлено 2,5 млрд рублей. Получателям господдержки компенсируют:
до 50% затрат по договорам приобретения (не более 15 млн рублей в год на одного субъекта);
до 70% затрат на уплату первоначального взноса по действующим договорам лизинга (не более 5 млн рублей в год на одного субъекта);
до 50% затрат на уплату лизинговых платежей по действующим договорам лизинга стоимостью 10 млн рублей и более.

"Предприниматели Алтайского края могут компенсировать часть расходов за оборудование, приобретенное (либо купленное по договорам лизинга) не только в 2020, но и в 2019 году. Также с помощью субсидий бизнес может вернуть затраты на уплату первоначального взноса по действующим договорам лизинга или уплату лизинговых платежей по ним", – отмечает начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательству и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев.

Запустить предприятие, запустить экономику

Алтайская компания "Агроцентр", которая производит сельхозтехнику и комплектующие, на протяжении ряда лет обращается за государственной поддержкой в виде субсидирования затрат на покупку оборудования. По словам начальника отдела маркетинга Елены Юдиной, в регионе действуют и другие меры поддержки.

Так, в правительстве региона и в Алтайском фонде развития малого и среднего предпринимательства бизнесменов готовы проконсультировать по вопросам экспорта товаров. Кроме того, компании могут воспользоваться субсидиями на научно-исследовательскую деятельность, на разработку новых видов продукции.

"Нам компенсируют часть затрат на участие в выставочных мероприятиях в течение года, а аграрии региона, приобретающие у нас – местных производителей – сельхозтехнику, получают неплохую скидку от правительства. Еще мы пользуемся финансовой поддержкой в части сертификации продукции: у "Агроцентра" большие планы на экспорт. Компания получала даже грант губернатора для развития инновационной деятельности. Все эти предлагаемые меры помогают производителям увеличить объемы выпуска, модернизировать производство, масштабироваться", – отмечает представитель "Агроцентра".

Субсидии, выделяемые государством на поддержку производителей, – это один способов обеспечить рост экономики не только одного региона, но и всей страны, объясняет руководитель компании "СиСорт" Виталий Савинков. Предприятие занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов, которое поставляет в десятки зарубежных стран.

"СиСорт" получает помощь и федерального, и регионального уровня. Я ко всем субсидиям отношусь как к подарку судьбы. Но надо понимать, что в экономике существуют правила распределения средств. В ту сферу, где необходим рост, происходят субсидиальные вливания. Затем происходит оценка. Например, средства направлены на получение компанией сертификатов соответствия (документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров). Если после получения документа продажи выросли, субсидии были эффективны. Если же деньги потрачены, а продаж нет, то деньги "влиты" зря. Мы же видим, что благодаря субсидиям наш клиент получает дополнительную скидку, а мы – дополнительных клиентов. В результате экономика начинает расти", – отмечает Виталий Савинков.

Представители всех трех алтайских предприятий отметили: в 2020 году они намерены вновь обращаться за получением госпомощи. Говорят, что сейчас, пока не утихает пандемия коронавируса, а экономика страны восстанавливается после весеннего кризиса, субсидии особенно актуальны. 

Как компании могут получить поддержку?

Подать документы на получение господдержки все компании Алтайского края могут до 30 октября 2020 года. Ознакомиться с нормативными актами и документами можно на сайте Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (www.altsmb.ru / Финансово-кредитная поддержка / Субсидии на приобретение оборудования).

Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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