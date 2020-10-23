В деле об убийстве молодой бийчанки появился новый подозреваемый

В социальных сетях распространяют новую видеозапись, на которую попал человек, по приметам похожий на подозреваемого в убийстве 22-летней девушки и тяжелом ранении ее ровесницы в Бийске. Об этом сообщает паблик Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

Подозреваемому на вид 25-30 лет. Рост 170-175 см, обычного телосложения.

Был одет в темную ветровку, темно-синие спортивные штаны с белыми лампасами, черные кроссовки и вязаную шапку. При себе имел черный рюкзак со светоотражающей надписью.

Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят поделиться информацией по телефонам: 8(3854) 44-91-97, 8(3854) 45-02-02, 8-963-573-38-38 либо 02.

Как уже сообщал amic.ru, неизвестный злоумышленник с ножом напал на двух девушек в районе улиц Васильева и Социалистической 18 октября. От полученных ран одна пострадавшая скончалась на месте, вторую госпитализировали в тяжелом состоянии. Убийца скрылся.

Позднее выяснилось, что подозреваемый попал на запись камеры видеонаблюдения. Правоохранители опубликовали приметы злоумышленника.

Попавший в кадр бийчанин сам явился в полицию. Выяснилось, что он к преступлению не причастен.