Алтайские заключенные сняли очень патриотичный мультфильм о Родине

Осужденные из алтайского ЛИУ-1 приняли участие в международном конкурсе "Расскажи миру о своей Родине", сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Осужденный Вадим Колесов для конкурса сделал мультфильм. Над его созданием он работал в студии звукозаписи колонии. Режиссер до ареста занимался мультипликацией. В колонии Вадим оказался за распространение наркотиков.

В мультфильме один из героев читает стихотворение – о природе Алтайского края, бескрайних глубинах озера Байкал и о том, почему он любит свою Родину. Автор стихотворения – осужденный Эдуард Чеглаков. Музыку для мультфильма написал осужденный Руслан Новрузов. Оба в колонии тоже за распространение наркотиков.

Также в подготовке конкурсной работы осужденному Колесову помогали член Общественного совета при УФСИН Илья Зуев и учитель английского языка вечерней (сменной) общеобразовательной школы № 2 Татьяна Шибкова.

В прошлом году осужденный из ЛИУ-1 Илья Выставкин уже принимал участие в подобном Международном конкурсе – "Расскажи миру о своей России". Его работа вошла в число победителей.

Отметим, что обо всех участниках, создававших мультфильм, можно будет прочитать в большом репортаже из колонии № 1 в Барнауле, который выйдет на amic.ru.