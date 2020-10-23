"Единая Россия" включила алтайского депутата в список перспективных одномандатников

Единороссы выбрали первых потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы РФ по одномандатным округам. Среди них оказался и представитель Алтайского края Даниил Бессарабов.

Партия завершает консультации с первой группой потенциальных одномандатников из числа действующих депутатов Госдумы. Их ЕР планирует выдвинуть на выборы нового созыва в 2021 году. В первом списке – 71 парламентарий из 203 одномандатников партии, присутствующих сейчас в Думе. В их числе и зампред комитета по госстроительству Даниил Бессарабов, представляющий округ № 39 в Алтайском крае.

Как пишет РБК, также среди претендентов лидер фракции ЕР Сергей Неверов (Смоленская область), глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн (Самарская область), первый замглавы фракции Адальби Шхагошев (Кабардино-Балкария) и другие.