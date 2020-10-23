"Единая Россия" включила алтайского депутата в список перспективных одномандатников

Единороссы выбрали первых потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы РФ по одномандатным округам. Среди них оказался и представитель Алтайского края Даниил Бессарабов.
Партия завершает консультации с первой группой потенциальных одномандатников из числа действующих депутатов Госдумы. Их ЕР планирует выдвинуть на выборы нового созыва в 2021 году. В первом списке – 71 парламентарий из 203 одномандатников партии, присутствующих сейчас в Думе. В их числе и зампред комитета по госстроительству Даниил Бессарабов, представляющий округ № 39 в Алтайском крае.
Как пишет РБК, также среди претендентов лидер фракции ЕР Сергей Неверов (Смоленская область), глава комитета по информационной политике Александр Хинштейн (Самарская область), первый замглавы фракции Адальби Шхагошев (Кабардино-Балкария) и другие.
Комментарии
За едросов не голосуют. Этот засветился, поддержал повышение пенсионного возраста и поправки к Конституии.
Хороший едрос - мертвый едрос!
Что то пандемия в пустую проходит, чиновники и депутаты не мрут...
Они не пройдут.
тьфу, позор
Просто эталонный депутат. Почитаете его биографию...
В 1998 году как и отец окончил Алтайский государственный университет по специальности «юрист». В 2007 году окончил Российскую Академию государственной службы при Президенте РФ по специальности «экономика». В 2006 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата юридических наук в Алтайской государственном университете
В 1999 году получил статус адвоката.
В марте 2004 года был выдвинут в депутаты Алтайского краевого совета народных депутатов, в результате распределения мандатов стал депутатом. В региональном парламенте перешёл во фракцию «Единая Россия». В марте 2008 года избран депутатом Алтайского краевого законодательного собрания от партии «Единая Россия» по одномандатному избирательному округу № 27. 17 сентября 2010 года был назначен на должность заместителя губернатора Алтайского края
В сентябре 2016 года был избран депутатом Государственной Думы седьмого созыва от партии Единая Россия по одномандатному избирательному округу № 0039
25 сентября 2018 года был назначен полномочным представителем Государственной Думы в Верховном Суде РФ
В феврале 2020 года был назначен заместителем Председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.
Вот как надо жить! Выучился и сразу стал депутатом. А вы рабы и дальше продолжайте работать.
Зачем они нужны.
Типичный пример приспособленца , вот именно такой тип бюрократов - конформистов и разрушил СССР когда их стало большинство во власти !
а у меня все равно слово "одномандатник" улыбку вызывает, наверно защитная реакция организма
А Кумшотову переизберут?
одномандатный, значит верный., очень
ну как то так.
просто родился в семье прокуроров
не будет же он учителем или врачом
юрист
Пожалуй, самый худший вариант для края...
Даниил Бессарабов / Фото: amic.ru /
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Твоё лицо, когда спустил всю свою депутатскую зарплату за одну ночь.
А о ковидле в Алтайском крае, этот одномандатник как нибудь высказывался?
Как-то стрёмно, когда называют одномандатником.
Жителям края от такого "перспективного" уж очень хреновые перспективы разворачиваются.
16:41
ГОСТЬ
Типичный пример приспособленца , вот именно такой тип бюрократов - конформистов и разрушил СССР когда их стало большинство во власти !
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Типичный пример, когда запрещена частная собственность, где все "работают" на общее и порождает коммуняк-приспособленцев(извините за тавтологию).
А что, на "дядю" работать за гроши лучше?
17:43
Гостю 17.42
А что, на "дядю" работать за гроши лучше?
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Не работай за гроши, если не лох.
У этого государственного деятеля был хороший паровоз , но он сегодня на запасном пути ,позтому сложно будут проходить выборы у этого одномандатника .