Жители барнаульского поселка просят вернуть им ФАП

Более 70 жителей барнаульского поселка Ягодного подписали письмо в адрес депутата городской думы фракции "Справедливая Россия" Алексея Якунина. Люди просят парламентария помочь им вернуть фельдшерско-акушерский пункт. Он закрылся в марте из-за эпидемии коронавируса и так и не вернулся к работе.
По словам жителей Ягодного, закрытие ФАПа стало "реальной катастрофой". Пожилым людям, ребенку, недавно перенесшему операцию на сердце, его беременной маме приходится регулярно рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих, добираться на общественном транспорте в 10-ю городскую больницу в поселок Южный. Нелегко приходится и родителям школьников, для которых взять справку о здоровье ребенка становится настоящей проблемой, нередко заканчивающейся новым заболеванием.
Как сообщает пресс-служба регионального отделения "Справедливой России", Якунин уже обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в региональный Минздрав и в прокуратуру края для принятия экстренных мер, пообещав держать ситуацию на контроле.
Комментарии
70 жителей барнаульского поселка Ягодного подписали письмо в адрес депутата городской думы фракции "Справедливая Россия"
Якунин уже обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко
На месте Томенко я бы передал письмо Сергею Меняйло
Да что же такое творится в Барнауле со здравоохранением? Попов, Вы что творите? Закрыли, а открыть забыли? С ума можно сойти от такого руководства краем.
Да что же такое творится в Барнауле со здравоохранением? Попов, Вы что творите? Закрыли, а открыть забыли? С ума можно сойти от такого руководства краем.
На месте Томенко я бы передал письмо Сергею Меняйло
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Хохлы наступают!
Как они его вам откроют? Плановой помощи больше нет и не предвидится в Алтайском крае, сейчас есть только одна болезнь ковид, остальные пускай подождут