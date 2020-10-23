Жители барнаульского поселка просят вернуть им ФАП

Более 70 жителей барнаульского поселка Ягодного подписали письмо в адрес депутата городской думы фракции "Справедливая Россия" Алексея Якунина. Люди просят парламентария помочь им вернуть фельдшерско-акушерский пункт. Он закрылся в марте из-за эпидемии коронавируса и так и не вернулся к работе.

По словам жителей Ягодного, закрытие ФАПа стало "реальной катастрофой". Пожилым людям, ребенку, недавно перенесшему операцию на сердце, его беременной маме приходится регулярно рисковать своим здоровьем и здоровьем окружающих, добираться на общественном транспорте в 10-ю городскую больницу в поселок Южный. Нелегко приходится и родителям школьников, для которых взять справку о здоровье ребенка становится настоящей проблемой, нередко заканчивающейся новым заболеванием.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения "Справедливой России", Якунин уже обратился к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, в региональный Минздрав и в прокуратуру края для принятия экстренных мер, пообещав держать ситуацию на контроле.