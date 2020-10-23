Певица из Алтайского края выступила на шоу "Голос"

Уроженка райцентра Тальменского района Анастасия Шугалей стала участницей слепых прослушиваний на шоу "Голос".

Выпуск с девушкой из Алтайского края покажут по Первому каналу 23 октября. Он начнется в 21:30 по Барнаулу после программы "Время".

Шугалей пригласила поклонников своего творчества к экранам телевизоров.

"Там вы услышите знакомый голос и знакомые звуки гуслей", – анонсировала выступление девушка в своей группе в социальной сети "ВКонтакте".

Как ранее писал amic.ru, Шугалей с красными дипломами окончила отделения народной хореографии и по классу аккордеона Тальменской ДШИ. Продолжила свое обучение в Новосибирском музыкальном колледже по классу классической гитары. Становилась лауреатом многочисленных вокальных конкурсов.