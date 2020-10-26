Финуниверситет в Барнауле расскажет о новых правилах приемной кампании в 2021 году

Министерство науки и образования сообщило, что в 2021 году меняют правила приема студентов в российские вузы. По этому поводу 31 октября 2020 года Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ в режиме онлайн проведет день открытых дверей. Гости мероприятия первыми узнают о том, как изменится приемная кампания в 2021 году.

"На дне открытых дверей будут представлены новые направления, новые правила приема, официальная публикация которых состоится 1 ноября 2020 года", – рассказала директор филиала Валерия Иванова.

Во время прямого эфира также можно будет задать интересующие вопросы студентам и выпускникам вуза, узнать предложения по трудоустройству от работодателей. Кроме того, среди участников мероприятия пройдет розыгрыш призов от Финансового университета и его партнеров.

Для получения ссылки на подключение необходимо зарегистрироваться на сайте или в Instagram-аккаунте для поступающих.

Алтайский филиал Финансового университета при Правительстве РФ

Адрес: г. Барнаул, пр. Ленина, 54

Телефоны приемной комиссии: 569-269, +7 (923) 161-38-93

Сайт: altai.fa.ru

Email: pr.altai@fa.ru

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