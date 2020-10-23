"Динамо-Алтай" во второй раз выиграло в Красноярске

Хоккеисты клуба "Динамо-Алтай" второй раз выиграли в Красноярске. Третья игра гостевой четырехматчевой серии в рамках первенства ВХЛ против "Красноярских Рысей" состоялась в пятницу, 23 октября, и завершилась волевой победой барнаульских хоккеистов с результатом 6:3.

Динамовцы быстро повели в счете. Уже на 5-й минуте Владислав Янцен забросил первую шайбу в ворота хозяев льда. Причем в этот момент барнаульцы играли в меньшинстве. До конца стартового периода команды обменялись заброшенными шайбами и ушли на первый перерыв при счете 2:1 в пользу барнаульцев. В составе алтайской команды дубль оформил Янцен.

Во втором периоде "Рысям" удалось дважды огорчить вратаря "Динамо-Алтая" Никиту Ложкина и перед заключительным периодом выйти вперед – 3:2.

В начале третьей двадцатиминутки Владислав Янцен забросил свою третью шайбу в игре. Счет вновь стал равный – 3:3. Вскоре после массовой потасовки последовала серия удалений, и Сергей Рябухин в большинстве вывел барнаульцев вперед – 4:3. А в концовке голы Дениса Луканина и Евгения Филина закрепили преимущество алтайских хоккеистов. В итоге уверенная победа – 6:3.

Как уже сообщал amic.ru, ранее команды обменялись победами. В первом поединке "Рыси" выиграли в серии послематчевых буллитов, затем динамовцы взяли реванш со счетом 3:1. "Динамо-Алтай" лидирует в турнирной таблице. В субботу, 24 октября, "Красноярские Рыси" и "Динамо-Алтай" проведут заключительный матч серии.