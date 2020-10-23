Глава Алтайского края назвал условия усиления ковидных ограничений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко в ходе заседания правительства региона обсудил с представителями краевой Медицинской палаты ситуацию с оказанием медицинской помощи населению в условиях пандемии коронавируса.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, одной из тем беседы стало ужесточение мер профилактики коронавируса.

По словам главы региона, предпринят комплекс мер для стабилизации эпидемиологической обстановки. В их числе усиление контроля за масочным режимом, перевод часть сотрудников на удаленную работу либо гибкий график.

Кроме того, введены 16-дневные осенние каникулы, которые стали более длительными, чем в предыдущие годы. Учреждения дополнительного образования и вовсе переведены на дистант.

"Мы думаем, что принятых мер должно быть достаточно, чтобы ситуацию сдерживать. Но все равно каждый день мы получаем новую информацию, анализируем меняющуюся обстановку, — подчеркнул Томенко. — Например, если мы увидим, что торговые центры или кинотеатры, где ребятишки станут главными посетителями, пошли на нарушения (открылись полностью, вместо того чтобы обеспечивать заполняемость на 50%) или там не успевают соблюдать режим обработки и дезинфекции, будем принимать административные решения, ужесточать ограничения".

В ответ представитель Медицинской палаты заведующий отделением санитарной авиации Краевой клинической больницы Александр Кунгуров заявил, что организация "благословляет губернатора на ужесточение мер охраны населения".

Ранее amic.ru писал, что глава Алтайского края в ходе оперативного совещания с региональным правительством 19 октября выслушал доклады об эпидемиологической ситуации в регионе и сравнил текущую ситуацию с военной.