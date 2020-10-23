Врач рассказал, как восстановить утраченное обоняние

У перенесших COVID-19 людей нередко пропадает обоняние. Чтобы вернуть способность различать запахи, нужно вспоминать ароматы, рассказала врач-невролог Гульнара Ахмадеева.

"Нужно иметь под рукой несколько источников приятных и знакомых запахов – ароматические масла подойдут – и периодически их нюхать в течение 20-30 секунд. Нюхать вдумчиво, вспоминая аромат, вкус", – цитирует медика "Газета.ру".

Ахмадеева подчеркнула, что этот же трюк можно использовать и для восстановления вкусовой чувствительности. По ее словам, такая тактика позволяет человеку заново выстраивать межнейронные связи от центра хранения информации к воспринимающему аппарату.

Ранее врачи рассказали, что выбирать антисептики следует исходя из типа кожи. При этом в составе средства должны содержаться увлажняющие компоненты и меньше спирта.