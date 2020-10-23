Жительницу Алтая осудили за жестокую месть неверному мужу

Судья вынес приговор жительнице села Элекмонар Чемальского района за причинение тяжкого вреда здоровью собственного мужа, сообщают "Новости Горного Алтая".

Следователи выяснили, что 31 октября 2019 года женщина распивала спиртное с мужем и подругой. Затем она ненадолго отлучилась, а когда вернулась – их в доме уже не было.

Дочь ей рассказала, что глава семейства отправился в гости к соседке, с которой они употребляли алкоголь. Женщина заподозрила неладное и отправилась заглядывать в окна, чтобы подтвердить или развеять свои опасения.

Застав изменника с поличным, разъяренная сельчанка разбила окно камнем и забралась в дом с топором. Там она стала крушить все, что попадалось под руку.

Возлюбленного она топором бить не стала, ограничившись ударами деревянной плахой. Впрочем, и их оказалось достаточно, чтобы причинить серьезный вред здоровью.

У пострадавшего диагностировали перелом ребра и скопление воздуха в левой плевральной площади, что создало угрозу для жизни.

Суд признал женщину виновной и приговорил к трем годам четырем месяцам колонии общего режима. Отбывание наказания отложено до достижения 14 лет ее ребенком, которому сейчас 2 года.