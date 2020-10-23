Песков прокомментировал заявление Трампа о плохой экологии в России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова президента США Дональда Трампа о плохой экологии в России. Ранее американский лидер заявлял, что в его стране показатели загрязнения воды и воздуха лучше, чем в России.

Песков, комментируя высказывание Трампа, отметил, что в России, как и во всех странах мира, есть места, где воздух грязный. Однако тема экологии на текущий момент для властей является частью национальных планов развития России.

"Но, конечно, ни одна страна в одиночку справиться с экологическими проблемами не сможет. Здесь необходимо международное сотрудничество и взаимодействие", – цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что в мире не осталось претендентов на роль супердержавы. Он также обратил внимание, что страны с крупнейшим ядерным потенциалом являются "законодателями мод" и несут ответственность за стратегическую стабильность в мире.