Такой день. Новый подозреваемый в убийстве бийчанки и возмутительный конкурс рисунков

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 23 октября. Без коронавируса.

В деле об убийстве 22-летней бийчанки и нападении на ее ровесницу появился новый подозреваемый. Еще одну видеозапись, на которую попал предполагаемый преступник, активно распространяют в соцсетях.

Жительница Барнаула возмутилась требованию детсада предоставить рисунки на конкурс. По словам горожанки, качественные работы попросили вовсе не от детей, а от их родителей.

Участника смертельной драки на Старом базаре в Барнауле Михаила Старцева отпустили из СИЗО под домашний арест. Однако прокуратура намерена обжаловать решение суда и попытается вернуть подозреваемого в изолятор.

Авиасообщение между Томском, Барнаулом, Красноярском и Белокурихой возобновится 25 октября. Полеты будут осуществлять дважды в неделю в каждом из направлений.

В Барнауле водитель устроил аварию и попытался позвонить, используя визитницу в качестве телефона. Все произошедшее попало на видео.

Житель Быстроистокского района изнасиловал 80-летнюю женщину за отказ дать картошки. Свою вину злоумышленник отрицает.