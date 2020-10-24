Мокрый снег с дождем и очень холодно. Прогноз погоды в Алтайском крае на 24 октября

В субботу, 24 октября, погода продолжит ухудшаться в Алтайском крае, передают в региональном Гидрометцентре.

Температура в этот день составит от 0°C до +5°С. В отдельных районах края ожидаются небольшие, по востоку местами умеренные дожди с мокрым снегом. Скорость юго-западного ветра при порывах будет достигать 15-20 метров в секунду.

При этом в Барнауле ветер будет не таким сильным – максимум 12 метров в секунду. Столбики термометров в региональном центре в светлое время суток покажут от +3°С до +5°С. В конце дня – небольшой мокрый снег с дождем.