ГИБДД Алтайского края предупреждает водителей об опасности

В связи с ухудшением погодных условий сотрудники ГИБДД Алтайского края призывают водителей быть осторожными на дорогах, строго соблюдая ПДД.

В частности, 24 и 25 октября синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, установление временного снежного покрова и усиление ветра временами до 23 м/с.

Непогода увеличивает риск ДТП. Особенно внимательными следует быть при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущего автомобиля и маневрировании.

Автолюбителям настоятельно рекомендуют сменить летние шины на зимние, а пешеходам – подобрать одежду со световозвращающими элементами.

Ранее amic.ru писал, что "Алтайавтодор" предупредил водителей о гололедных явлениях и рекомендовал воздержаться от дальних поездок.