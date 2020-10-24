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ГИБДД Алтайского края предупреждает водителей об опасности

, ИА "Амител"
Автолюбителей просят быть внимательнее и сменить шины на зимние
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

В связи с ухудшением погодных условий сотрудники ГИБДД Алтайского края призывают водителей быть осторожными на дорогах, строго соблюдая ПДД.

В частности, 24 и 25 октября синоптики прогнозируют мокрый снег с дождем, установление временного снежного покрова и усиление ветра временами до 23 м/с.

Непогода увеличивает риск ДТП. Особенно внимательными следует быть при выборе скоростного режима, дистанции до впереди идущего автомобиля и маневрировании.

Автолюбителям настоятельно рекомендуют сменить летние шины на зимние, а пешеходам – подобрать одежду со световозвращающими элементами.

Ранее amic.ru писал, что "Алтайавтодор" предупредил водителей о гололедных явлениях и рекомендовал воздержаться от дальних поездок.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

24.10.2020 08:22
ППКошмариков

Щас начнётся

24.10.2020 08:27
- гость -

У нормальных водителей все своевременно.

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