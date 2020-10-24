Алтайский край отнесли в светло-красную зону по ситуации с COVID-19

Алтайский край отнесли в "светло-красную" зону по распространенности коронавируса.

По словам эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, субъекты России можно разделить на четыре группы по распространенности коронавируса в зависимости от динамики заболеваемости.

В восьми субъектах ситуацию можно оценить как тяжелую. В "темно-красной" зоне с коэффициентом 1,2-1,4 оказались Республика Алтай, Новосибирская область, Чукотка, Бурятия, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область и Ненецкий автономный округ.

В "светло-красной" (коэффициент 1,1-1,2), кроме Алтайского края, оказался еще 31 регион, в том числе Томская область, Красноярский край и Тыва. К "светло-желтым" (1-1,1) эксперт отнес 41 субъект России, в том числе Москву и Подмосковье. Из Сибири туда попали Омская и Кемеровская области.

"Зелеными" с точки зрения COVID-19, где коэффициент распространения сохраняется на уровне единицы и ниже, остаются Краснодарский край, Чечня, Ингушетия и Ленинградская область, пишет РИА Новости.