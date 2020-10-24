Алтайский край отнесли в светло-красную зону по ситуации с COVID-19

Алтайский край отнесли в "светло-красную" зону по распространенности коронавируса.
По словам эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, субъекты России можно разделить на четыре группы по распространенности коронавируса в зависимости от динамики заболеваемости.
В восьми субъектах ситуацию можно оценить как тяжелую. В "темно-красной" зоне с коэффициентом 1,2-1,4 оказались Республика Алтай, Новосибирская область, Чукотка, Бурятия, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область и Ненецкий автономный округ.
В "светло-красной" (коэффициент 1,1-1,2), кроме Алтайского края, оказался еще 31 регион, в том числе Томская область, Красноярский край и Тыва. К "светло-желтым" (1-1,1) эксперт отнес 41 субъект России, в том числе Москву и Подмосковье. Из Сибири туда попали Омская и Кемеровская области.
"Зелеными" с точки зрения COVID-19, где коэффициент распространения сохраняется на уровне единицы и ниже, остаются Краснодарский край, Чечня, Ингушетия и Ленинградская область, пишет РИА Новости.
Комментарии
Это потаму что Русь не знает про реальный падёж в крае
Питер в Ленинградскую область не входит?
правильно говорить не по распространению, а по выявлению!
а по Острому Бериллиозу к какой?
Ну это по тем циферкам, которые рисуют
По отчётам оперштаба АК вообще в "зелёной" зоне
складывается мнение, что в республике Алтай есть воля передавать реальные цифры, а в Алтайском крае у власти воли нет
Давайте посчитаемся сами, в виде опроса чтоли