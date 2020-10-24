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Алтайский край отнесли в светло-красную зону по ситуации с COVID-19

, ИА "Амител"
Регионов с "зеленой" оценкой в стране почти не осталось
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алтайский край отнесли в "светло-красную" зону по распространенности коронавируса.

По словам эксперта по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадяна, субъекты России можно разделить на четыре группы по распространенности коронавируса в зависимости от динамики заболеваемости.

В восьми субъектах ситуацию можно оценить как тяжелую. В "темно-красной" зоне с коэффициентом 1,2-1,4 оказались Республика Алтай, Новосибирская область, Чукотка, Бурятия, Марий Эл, Севастополь, Новгородская область и Ненецкий автономный округ.

В "светло-красной" (коэффициент 1,1-1,2), кроме Алтайского края, оказался еще 31 регион, в том числе Томская область, Красноярский край и Тыва. К "светло-желтым" (1-1,1) эксперт отнес 41 субъект России, в том числе Москву и Подмосковье. Из Сибири туда попали Омская и Кемеровская области.

"Зелеными" с точки зрения COVID-19, где коэффициент распространения сохраняется на уровне единицы и ниже, остаются Краснодарский край, Чечня, Ингушетия и Ленинградская область, пишет РИА Новости.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

24.10.2020 10:18
- гость -

Это потаму что Русь не знает про реальный падёж в крае

24.10.2020 11:22
- гость -

Питер в Ленинградскую область не входит?

24.10.2020 11:33
Прохожий

правильно говорить не по распространению, а по выявлению!

24.10.2020 11:34
- гость -

а по Острому Бериллиозу к какой?

24.10.2020 13:27
Гость

Ну это по тем циферкам, которые рисуют

24.10.2020 13:34
- гость -

По отчётам оперштаба АК вообще в "зелёной" зоне

24.10.2020 13:52
- гость -

складывается мнение, что в республике Алтай есть воля передавать реальные цифры, а в Алтайском крае у власти воли нет

24.10.2020 14:03
Умный

Давайте посчитаемся сами, в виде опроса чтоли

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