В США извинились за отказ публиковать научную статью российских ученых

Американский геофизический союз (AGU) извинился перед российскими учеными, статью которых отказались рассматривать из-за наложенных на Россию санкций.

"После тщательного рассмотрения процесса, через который прошла рукопись, мы определили, что ошиблись, когда решили, что статья не может быть принята к рассмотрению из-за санкций. Мы приносим извинения авторам", – цитирует заявление РИА Новости.

AGU предложил ученым из Института прикладной физики РАН повторно подать заявку, после чего статью возьмут на рассмотрение.

Ранее организация отказалась публиковать статью "Новая связь между Эль-Ниньо – Южным Колебанием и атмосферным электричеством". AGU мотивировал свой отказ тем, что публикация является следствием "научных работ, финансируемых правительством РФ и министерством науки и высшего образования как части правительства РФ".