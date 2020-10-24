Заболеваемость COVID-19 в России выйдет на фазу снижения в феврале-марте 2021 года, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

"Обычно от начала подъема заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней – это два инкубационных периода, поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам", – приводит слова специалиста ТАСС.

При этом в конце года ожидается лишь стабилизация эпидемиологического процесса, а снижение начнется лишь в конце зимы. Горелов подчеркнул, что пока в стране не началась массовая вакцинация против коронавируса, альтернативы санитарно-ограничительным мероприятиям нет и замедлить распространение поможет только ношение масок и перчаток.

Также эксперт отметил, что растущие показатели статистики по новым случаям коронавируса не должны пугать, а снижаться они начнут после образования "иммунной прослойки".