Заболеваемость COVID-19 в России выйдет на фазу снижения в феврале-марте 2021 года, заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
"Обычно от начала подъема заболеваемости мы ожидаем максимальный рост на протяжении 28 дней – это два инкубационных периода, поэтому первая декада ноября должна расставить все по своим местам", – приводит слова специалиста ТАСС.
При этом в конце года ожидается лишь стабилизация эпидемиологического процесса, а снижение начнется лишь в конце зимы. Горелов подчеркнул, что пока в стране не началась массовая вакцинация против коронавируса, альтернативы санитарно-ограничительным мероприятиям нет и замедлить распространение поможет только ношение масок и перчаток.
Также эксперт отметил, что растущие показатели статистики по новым случаям коронавируса не должны пугать, а снижаться они начнут после образования "иммунной прослойки".
Комментарии
Замедлить распространение поможет только, когда переболеют все. А это случится так или иначе - зачем растягивать удовольствие?
>А это случится так или иначе - зачем растягивать удовольствие?
Растягивать "удовольствие" нужно, чтобы не создавать повышенную нагрузку на систему здравоохранения, которая уже захлёбывается от поступающих вызовов и количества пациентов.
Меня это бесит, опять начались призывы всем переболеть! Вы с ума сошли, вы думаете это что просто так что ли? Легкие будут поражены фиброзом- это всё утраченная ткань. Ваши легкие не будут больше работать как раньше, а в половину хуже. Вам еще жить и жить. А если два раза за болеете? Где столько легких брать? Потом плакать будете и просить денег на пересадку легких!
24.10.2020 15:21
St
Не мечите бисер перед ботами.
Сколько маску не носи, а без нормальной медицинской помощи не видать нам в борьбе с этими заразами просвета. А так как всю медицину оптимизировали то...
Да не всю дооптимизировали.А то:платная-значит более качественная,а та что на государственном обеспечении,это так и сяк.Если ты лично платишь врачу, это зеер гут,если государство платит врачу-это зеер шлехт.
ST(ЫЕ) Вы тоже верите, что страна которая не смогла наладить выпуск инсулина может изобрести и запустить в серию вакцину от ковида? Онли бузинес..
"остановить распространение помогут только маски и перчатки", т.е. медицина не поможет, а только маски??? Ну понятно тогда почему правительство медицину просра...
24.10.2020 15:21
St
Вот аргумент с медициной - более весомый, а ваши рассуждения про легкие - пустые и не имеющие никакого смысла, ибо повторяю. ВСЕ (ну ладно, подавляющее большинство) наверняка переболеет - это неизбежно.
И кому суждено умереть - тот умрет. Если это будешь ты, значит ты, если я - значит я.