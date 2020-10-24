Четыре автомобиля столкнулись на заснеженной барнаульской дороге

Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали о массовой аварии на Павловском тракте. Обошлось без пострадавших.

Инцидент произошел неподалеку от остановки "Мастерские". Столкнулись две иномарки, "Газель" и "Москвич". Автомобили перекрыли две полосы движения.

В комментариях под постом жители города предположили, что во всем виновата летняя резина. Кроме того, по словам жителей города, из-за первого снега на дорогах образовались большие пробки.

Ранее amic.ru писал о том, что четыре человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом, который ехал в Барнаул. Среди погибших есть дети – девяти и четырех лет.