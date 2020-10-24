Четыре автомобиля столкнулись на заснеженной барнаульской дороге

Очевидцы в сообществе Barnaul22 рассказали о массовой аварии на Павловском тракте. Обошлось без пострадавших.
Инцидент произошел неподалеку от остановки "Мастерские". Столкнулись две иномарки, "Газель" и "Москвич". Автомобили перекрыли две полосы движения.
В комментариях под постом жители города предположили, что во всем виновата летняя резина. Кроме того, по словам жителей города, из-за первого снега на дорогах образовались большие пробки.
Ранее amic.ru писал о том, что четыре человека погибли в ДТП с пассажирским автобусом, который ехал в Барнаул. Среди погибших есть дети – девяти и четырех лет.
Комментарии
Ну что молчим. Три полосы по одной стороне.
Снег виноват.
Бараны за рулём виноваты
"что во всем виновата летняя резина", то резина виновата, то правый руль..., но управляет то автомобилем водитель! Или водитель является приложением к машине?