Гражданин России погиб при обстреле города Гянджи

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о гибели гражданина России во время обстрела города Гянджи. Информация появилась на официальном сайте ведомства.

По данным Генпрокуратуры, Артур Владимирович М. 2007 года рождения получил ранения при нанесении удара по населенному пункту армянскими военными. 24 октября он скончался в медицинском учреждении.

В ведомстве добавили, что в субботу Армения проводит интенсивный ракетный и артиллерийский обстрел Геранбойского и Тертерского районов страны, пишет РБК. В результате атаки погиб подросток 2004 года рождения.

Ранее в Кремле сообщили, что Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия участников конфликта – Азербайджана и Армении.