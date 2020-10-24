Гражданин России погиб при обстреле города Гянджи

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о гибели гражданина России во время обстрела города Гянджи. Информация появилась на официальном сайте ведомства.
По данным Генпрокуратуры, Артур Владимирович М. 2007 года рождения получил ранения при нанесении удара по населенному пункту армянскими военными. 24 октября он скончался в медицинском учреждении.
В ведомстве добавили, что в субботу Армения проводит интенсивный ракетный и артиллерийский обстрел Геранбойского и Тертерского районов страны, пишет РБК. В результате атаки погиб подросток 2004 года рождения.
Ранее в Кремле сообщили, что Россия может ввести своих миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия участников конфликта – Азербайджана и Армении.
Комментарии
То стреляли армянские воины света.Как и украинские на Донбассе.
Барнаулец Александр Усов пять с половиной лет назад погиб на Донбассе за два дня до своего 23-ёх летия.Ехал во вспомогательной колонне.Украинские воины света накрыли дальней артиллерией.
Но по правде говоря,российская артиллерия в отместку тоже стрельнула через границу и сотни почерневших трупов этих воинов света на жёрдочках в брезент пришлось складывать.
Путин потом всем погибшим в малоизвестно храме свечку поставил.Погибло 15 тыс человек.Он понимает что такое информационная война?Сначала было слово...