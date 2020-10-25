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Блогер рассказала о времени, в которое жена точно не откажет мужу в сексе

, ИА "Амител"
Теорию она выстроила на собственном примере
Фото: pinterest.ru

Фото: pinterest.ru

Австралийский блогер Джессика Худ дала совет мужчинам, которые не могут добиться интима от своей супруги, пишет Life.

"Сейчас 21:29, и твоя жена вновь говорит: "Я так устала..." – после чего зевает. Поздравляю, ты снова пропустил ее окно секса. В этот момент даже не пытайся соблазнить ее. У нее было двухчасовое окно, и ты его пропустил. Где ты ошибся? Ты спрашиваешь себя, как ты снова пропустил 250-ю ночь подряд?" – написала девушка.

Она пояснила, что у женщины с маленьким ребенком есть "окно" между тем, как она уложит ребенка, и тем, как она сама захочет спать. Именно в этот промежуток времени и нужно намекать ей на интимную близость. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.10.2020 08:57
- гость -

А чо, женщина не может языком сказать, когда ей секса надо? В угадайку надо играть? В итоге она без подарка, а мужик другой подарит.

25.10.2020 09:07
ППКошмариков

Ну тогда я пойду к соседке, она хочет в любое время

25.10.2020 09:12
могиканин

"Австралийский блогер Джессика Худ дала совет мужчинам",а сама джессика хоть раз была замужем или хотя бы спит с мужчиной?или толерантно живет с женщиной и намекает ей?

25.10.2020 09:33
- гость -

При чем тут семья с ребенком? У семьи с ребенком только окно и остаётся...
Походу теоретик этот ваш блогер

25.10.2020 09:37
- гость -

С днём автомобилиста всех автомобилистов!
А к вечеру наверное будет день жестянщика...

25.10.2020 09:42
Светлана

Значит такие мужики с которыми не хочется. Какое на фиг окно?

25.10.2020 09:48
Евгения

Как это не хочет секса????

25.10.2020 10:08
- гость -

если 250 ни разу, то это не муж, а кошелек, или донор спермы, а может и не донор, домработник, тренажер... можно дополнять. Но не муж

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