Блогер рассказала о времени, в которое жена точно не откажет мужу в сексе

Австралийский блогер Джессика Худ дала совет мужчинам, которые не могут добиться интима от своей супруги, пишет Life.
"Сейчас 21:29, и твоя жена вновь говорит: "Я так устала..." – после чего зевает. Поздравляю, ты снова пропустил ее окно секса. В этот момент даже не пытайся соблазнить ее. У нее было двухчасовое окно, и ты его пропустил. Где ты ошибся? Ты спрашиваешь себя, как ты снова пропустил 250-ю ночь подряд?" – написала девушка.
Она пояснила, что у женщины с маленьким ребенком есть "окно" между тем, как она уложит ребенка, и тем, как она сама захочет спать. Именно в этот промежуток времени и нужно намекать ей на интимную близость.
Комментарии
А чо, женщина не может языком сказать, когда ей секса надо? В угадайку надо играть? В итоге она без подарка, а мужик другой подарит.
Ну тогда я пойду к соседке, она хочет в любое время
"Австралийский блогер Джессика Худ дала совет мужчинам",а сама джессика хоть раз была замужем или хотя бы спит с мужчиной?или толерантно живет с женщиной и намекает ей?
При чем тут семья с ребенком? У семьи с ребенком только окно и остаётся...
Походу теоретик этот ваш блогер
С днём автомобилиста всех автомобилистов!
А к вечеру наверное будет день жестянщика...
Значит такие мужики с которыми не хочется. Какое на фиг окно?
Как это не хочет секса????
если 250 ни разу, то это не муж, а кошелек, или донор спермы, а может и не донор, домработник, тренажер... можно дополнять. Но не муж