Блогер рассказала о времени, в которое жена точно не откажет мужу в сексе

Австралийский блогер Джессика Худ дала совет мужчинам, которые не могут добиться интима от своей супруги, пишет Life.

"Сейчас 21:29, и твоя жена вновь говорит: "Я так устала..." – после чего зевает. Поздравляю, ты снова пропустил ее окно секса. В этот момент даже не пытайся соблазнить ее. У нее было двухчасовое окно, и ты его пропустил. Где ты ошибся? Ты спрашиваешь себя, как ты снова пропустил 250-ю ночь подряд?" – написала девушка.

Она пояснила, что у женщины с маленьким ребенком есть "окно" между тем, как она уложит ребенка, и тем, как она сама захочет спать. Именно в этот промежуток времени и нужно намекать ей на интимную близость.