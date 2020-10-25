Холодно и скользко. О погоде в Алтайском крае 25 октября

Снегопады и минусовая температура приходит в Алтайский край. Днем 25 октября температура воздуха местами будет держаться около нуля.

В воскресенье, 25 октября, воздух днем прогреется до +3 градусов. При этом утро будет достаточно холодным, столбики термометров могут опуститься до -3 градусов.

В течение дня возможен дождь и снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, от 4 до 11 метров в секунду.

В ночь с 25 на 26 октября в регионе ожидается снег. Местами возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +2...+3 градуса.